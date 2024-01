A San Francisco, argenx convainc

La présentation de Tim Van Hauwermeiren, le CEO d’argenx, lors de la grand-messe annuelle du secteur, à savoir la conférence JPMorgan Healthcare, qui s’est tenue cette fois à San Francisco, était très attendue. Elle nous a encouragés à relever d’un cran notre conseil.

La fin de 2023 avait été marquée par deux déceptions pour l’efgartigimod, produit phare d’argenx connu sous le nom de Vyvgart : il n’a pas été convaincant pour le PTI (administration par voie sous-cutanée) ni pour le pemphigus vulgaire, lors des études de phase III.

Pour 2024, le CEO a identifié trois priorités stratégiques, afin de renouer avec la croissance à long terme. La première concerne le Vyvgart, dont le chiffre d’affaires (CA) préliminaire pour le quatrième trimestre, à 374 millions de dollars, dépasse le consensus pour la huitième fois de suite, de 5 %. Sur un an, le CA atteint 1,2 milliard de dollars, contre 400,7 millions en 2022, conférant au Vyvgart le statut de blockbuster dès sa deuxième année de commercialisation. Le consensus table sur 1,8 milliard de dollars en 2024, compte tenu de l’approbation en Suisse et en Corée du Sud, ainsi que du décollage des ventes en Europe (avec des accords de remboursement supplémentaires), en Chine (où le Vyvgart est remboursé depuis début janvier) et au Canada.

argenx voit des opportunités de traiter davantage de patients à un stade plus précoce de la maladie grâce au Vyvgart Hytrulo, forme d’administration sous-cutanée approuvée en 2023 aux Etats-Unis et en Europe. L’obtention du feu vert américain pour la maladie neuromusculaire PIDC pourrait changer la donne. Le dossier a été soumis à la FDA avant la fin de 2023 et bénéficie d’un processus de décision accéléré de six mois.

Cinq résultats d’études de phase II sur l’efgartigimod seront publiés cette année, au premier semestre pour les syndromes de Sjögren et de tachycardie posturale, et au second, pour trois sous-types de myosite. Au premier trimestre, l’agence japonaise des médicaments se prononcera sur la demande d’homologation du Vyvgart pour traiter le PTI, mais l’espoir d’un avis positif est maigre après l’échec de l’étude en administration sous-cutanée.

La deuxième priorité stratégique consiste à poursuivre le développement des nouvelles molécules déjà en phase d’essai clinique, l’ARGX-117 et l’ARGX-119. Trois études de phase II sont en cours avec le premier ; à San Francisco, argenx a communiqué les résultats de phase II particulièrement réjouissants sur la première des deux cohortes de patients souffrant de neuropathie motrice multifocale ; la décision de lancer une étude de phase III a déjà été prise. Deux études de phase Ib/IIa avec l’ARGX-119 débuteront cette année pour la myasthénie congénitale et la sclérose latérale amyotrophique.

La troisième priorité est le programme d’innovation immunologique. Le CEO vient d’annoncer que ce dernier s’enrichit de quatre candidats, pour lesquels il compte déposer une demande de lancement d’essais cliniques d’ici la fin de 2025.

Fin décembre 2023, argenx disposait de 3,2 milliards de dollars de liquidités ; 500 millions environ seront consommés en 2024. Le CEO a donné un signal clair au marché, en affirmant qu’aucun nouveau financement ne sera nécessaire tant qu’argenx ne sera pas rentable.

Conclusion

Nous avions indiqué, à la fin de 2023, que nous maintiendrions notre recommandation (conserver, rating 2B) jusqu’à la conférence de JPMorgan. Depuis, l’action a rattrapé la moitié du terrain cédé (le cours était passé de 420 à 280 euros). Au vu de la confiance et des ambitions du CEO, nous relevons d’un cran notre conseil, à « acheter ». Ironiquement, un nouveau repli du titre augmenterait la probabilité d’un rachat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 345,80 euros

Ticker : ARGX BB

Code ISIN : NL0010832176

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 20,47 milliards EUR

C/B 2022 : –

C/B attendu 2023 : –

Perf. cours sur 12 mois : -7 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +1 %

Rendement du dividende : –