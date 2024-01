7C Solarparken va davantage miser sur la croissance interne

La croissance réalisée en 2023 par l’exploitant belge de centrales solaires en Allemagne et en Belgique est demeurée vigoureuse.

La puissance installée ayant augmenté de 58 mégawatts-crête (MWc) depuis la fin de 2022 à 461 MWc (situation au 28/11), les 460 MWc visés pour l’exercice sont atteints. La croissance a été assurée à concurrence de 45,8 MWc par l’Allemagne et de 12,8 MWc, par la Belgique. Un grand projet allemand de 20 MWc demeure toutefois incertain : ce parc ne devrait être raccordé au réseau qu’aux environs du mois d’avril 2024, au lieu de l’être en 2023, comme initialement prévu, si bien que la possibilité subsiste que la transaction ne se réalise pas.



Au cours des neuf premiers mois de 2023, la production totale d’électricité n’a progressé que de 7 %, à 331 gigawatts-heure (GWh ; dont +13 %, à 135 GWh, au 3e trimestre). Cette croissance limitée s’explique par la faiblesse du rayonnement solaire. A 826 kilowatts-heure (kWh) par kilowatt-crête (kWc), celui-ci était après neuf mois inférieur de 5 % à la moyenne longue, et de 11 % inférieur aux 925 kWh par kWc mesurés en 2022. Le prix moyen du mégawatt-heure (MWh) a chuté de plus de 50 %, à 77 euros, au 1er semestre, alors qu’il culminait à 169 euros – un chiffre très élevé – au 1er semestre de 2022. Grâce au contrat swap conclu l’an dernier pour une capacité de 93 MWc, qui garantit un tarif de 149,5 euros par MWh alors que le tarif de rachat minimum garanti pour ces parcs tourne autour de 58 euros, le prix moyen réalisé est passé de 238 euros par MWh en 2022 à 180 euros, soit une baisse de 24,4 % ‘‘seulement’’. Le chiffre d’affaires (CA) total a cédé 17,9 %, de 74,1 à 60,8 millions d’euros. Le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a chuté de 16,6 %, à 55,8 millions d’euros (attentes : 55 millions). De 0,59 euro par action, le flux de trésorerie net est bien supérieur aux prévisions (0,55 euro).



Compte tenu des résultats supérieurs aux attentes, les pronostics ont été revus à la hausse : en 2023, le CA devrait avoir atteint 67 millions d’euros (66 millions initialement prévus), l’Ebitda, 58 millions (57 millions) et le flux de trésorerie net, 0,60 euro au bas mot (0,60 euro). Pour 2024, ce dernier avait été relevé de 0,60 euro à 0,65 euro. Le ratio de fonds propres devrait s’être établi en 2023 à un très confortable 42 %.



Saluons les deux contrats swap conclus ces derniers mois pour remplacer l’accord expiré fin 2023. Le premier, qui porte sur l’exercice 2024, concerne une capacité de 110 MWc au prix de 106 euros par MWh ; le second court jusqu’à la fin de 2025, pour une capacité de 22 MWc à 89 euros par MWh. Les augmentations de capital n’étant actuellement pas intéressantes compte tenu de la faiblesse de la valorisation, l’accent sera mis ces deux prochaines années sur la croissance organique, qu’assurera une réserve de projets internes désormais suffisamment importante. Pour soutenir le cours de son titre, 7C a initié un premier programme de rachat, en vertu duquel il rachètera jusqu’à 1,67 million de ses propres actions d’ici la fin du mois de février. Le groupe mettra sur la table 3,6 euros par action au maximum. Malgré la première remontée effectuée depuis le creux enregistré en octobre, le titre reste valorisé de manière attrayante. Digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : faible

Rating : 1A

Cours : 3,505 euros

Ticker : HRPK GY

Code ISIN : DE000A11QW68

Marché : Francfort

Capit. boursière : 279,9 millions EUR

C/B 2022 : 11,4

C/B attendu 2023 : 22,2

Perf. cours sur 12 mois : -20,3 %

Perf. cours depuis le 01/01 : –

Rendement du dividende : 3,4 %