2024 sera une année de transition pour ASML

Le marché des semi-conducteurs accuse un net ralentissement. Il n’y a toutefois pas lieu de s’inquiéter, car les perspectives pour le long terme demeurent excellentes.

Le chiffre le plus frappant est celui des nouvelles commandes, qui n’a pas dépassé 2,6 milliards d’euros, alors qu’un montant de 4,4 milliards d’euros en moyenne était attendu. ASML avait enregistré au deuxième trimestre pour 4,5 milliards d’euros de commandes, contre 8,9 milliards d’euros durant la même période l’année précédente. Des clients comme TSMC, Samsung ou Intel ont en effet réduit la voilure – comme plusieurs de leurs marchés finaux (en particulier, celui de l’électronique grand public) se tassent, ces fabricants ne sont pas pressés d’augmenter la capacité de production de leurs usines, d’où ces décisions de report. Les commandes sont donc retardées, mais pas annulées. La bonne nouvelle est que l’encours est toujours de 35 milliards d’euros et plus.

A 6,7 milliards d’euros (+15,5% en glissement annuel), le chiffre d’affaires de l’entreprise néerlandaise est conforme aux prévisions. Le bénéfice net par action atteint même 4,81 euros, ce qui est largement supérieur aux prévisions moyennes des analystes (4,58 euros). La direction table toujours sur une croissance de 30% du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice. Elle ne cache pas que 2024 sera une année de transition, parce que la clientèle s’attend à entrer dans la phase basse du cycle au quatrième trimestre. Le tout est de savoir à quelle vitesse le marché se redressera. Prudente, l’entreprise prévoit donc un chiffre d’affaires stable pour l’an prochain. Ses pronostics à long terme n’en demeurent pas moins inchangés: la direction mise sur un chiffre d’affaires de 30 à 40 milliards d’euros en 2025 et de 44 à 60 milliards d’euros en 2030, le tout assorti de marges en hausse.

Les ventes de machines aux clients chinois méritent d’être saluées: elles ont représenté 46% du chiffre d’affaires au troisième trimestre, contre 24% au deuxième et 15% seulement un an plus tôt. Le phénomène s’explique évidemment par l’imminence de l’entrée en vigueur (le 1er janvier prochain) de nouvelles restrictions à l’exportation de divers types d’équipements. Jusque-là, le groupe demeure autorisé à fournir des machines à lithographie extrême ultraviolet (EUV) destinées à la fabrication de semi-conducteurs, sans exigences particulières en matière de licences. L’exportation des machines EUV les plus avancées est néanmoins limitée depuis un certain temps déjà. ASML affirme que ces restrictions n’affecteront pas ses finances – les semi-conducteurs ne peuvent être produits qu’avec du matériel adéquat, peu importe en principe pour le groupe le pays dans lequel la fabrication a lieu.

Conclusion

ASML a payé un acompte sur dividende de 1,45 euro par action en août, et s’acquittera du même montant encore le 10 novembre. Le groupe a également racheté pour 100 millions d’euros d’actions propres au troisième trimestre. Sa trésorerie était tombée à un peu moins de 5 milliards de dollars à la fin du mois de septembre. Nous abaissons par prudence le bénéfice prévisionnel de 20 euros à 19,5 euros par action pour l’exercice en cours, et de 24 à 22,5 euros pour le suivant. A 24 fois le bénéfice attendu, le titre, compte tenu des perspectives à long terme, n’est pas exagérément onéreux. A brève échéance, ASML pourrait, en raison de l’année de transition qui s’annonce, marquer le pas, ce qui ne nous empêche pas de maintenir notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 555,90 euros

Ticker: ASML NA

Code ISIN: NL0010273215

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 230,9 milliards EUR

C/B 2022: 28

C/B attendu 2023: 24

Perf. cours sur 12 mois: +37%

Perf. cours depuis le 01/01: +7%

Rendement du dividende: 1,1%