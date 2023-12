2023, année de vérité pour Ebusco

Alors que son carnet de commandes s’épaississait encore, le constructeur d’autobus électriques a été confronté cette année à des pénuries de matériel et de main d’œuvre qualifiée. Or quand on ne livre pas dans les délais, on perd la confiance des clients, et de l’argent.

Ebusco a clos le 1er semestre sur une perte d’exploitation de 43,5 millions d’euros. Après la publication du rapport, l’entreprise avait revu à la baisse son objectif de marge d’Ebitda (flux de trésorerie d’exploitation/chiffre d’affaires) à moyen terme, de 35 % à 20-25 %. Les hausses des coûts et les retards ont donc pesé sur sa rentabilité. La dégringolade de l’action s’est poursuivie jusqu’à ce qu’en octobre, la mise à jour relative au 3e trimestre redonne un peu d’espoir aux investisseurs : Ebusco a noué des partenariats pour l’assemblage et étendra sa capacité de production, en particulier pour l’Ebusco 3.0, dont la carrosserie est réalisée en matériaux composites pour alléger le poids de 27 % par rapport à un bus standard. Les pénuries persistent, mais celle de personnel pourra être comblée grâce aux partenaires, qui disposent de leur propre main d’œuvre. De premiers bus Ebusco 3.0 ont déjà quitté les usines. L’entreprise s’attend toujours à voir l’Ebitda progresser de 30-45 % en glissement semestriel, cette année, et à un Ebitda positif sur l’intégralité de l’année 2024. Le marché en doute.

Conclusion

Sur un marché très concurrentiel, l’entreprise a pour atout majeur son Ebusco 3.0. Mi-2023, la part de marché d’Ebusco en Europe était de 4,7 %. Elle entend la porter à 15-20 % d’ici cinq ans ; elle produira alors annuellement 3.000 bus (2023 : 250-300). Si elle parvient à redresser la barre, elle ne devra pas lever de capitaux. Pour l’investisseur bien conscient du risque.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 4,93 euros

Ticker : EBUS NA

Code ISIN : NL0015000CZ2

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 315,8 millions EUR

C/B 2022 : –

C/B attendu 2023 : –

Perf. cours sur 12 mois : -64 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -62 %

Rendement du dividende : –