Ackermans & van Haaren : chiffres record, cours record

Le holding Ackermans & van Haaren a récemment annoncé des résultats records. Que valent-ils, et quelles sont les perspectives.

Le holding anversois Ackermans & van Haaren (AvH) a enregistré un bénéfice net de 459,9 millions d’euros en 2024, soit une hausse de 15,2% par rapport à 2023. Ce résultat est conforme à l’objectif fixé en octobre d’un bénéfice annuel nettement supérieur à 400 millions d’euros, bien que la moyenne des prévisions des analystes soit encore plus élevée, à 481 millions d’euros.

Actifs

La contribution des secteurs de base a augmenté de 26% pour atteindre 474,5 millions d’euros. Une fois de plus, le segment Private Banking (Delen Private Bank et Breda Bank, toutes deux avec une participation de 78,8%) a été le champion absolu, avec une contribution au bénéfice net de 258,5 millions d’euros, en hausse de 23,9%, dont 116,2 millions au cours du premier semestre (+22,6%).

Les actifs sous gestion combinés ont augmenté de 19,1% pour atteindre 77,7 milliards d’euros, tandis que les entrées brutes de nouveaux fonds ont grimpé à 7,6 milliards d’euros, contre 4,7 milliards d’euros en 2023. Le résultat brut d’exploitation combiné a augmenté de 18% pour atteindre 882 millions d’euros et le résultat net de 24% pour atteindre 328 millions.

Le segment Marine Engineering & Contracting a réalisé un bénéfice net de 201,8 millions d’euros, soit une forte augmentation de 57% par rapport à 2023. Le spécialiste du dragage et de l’énergie offshore DEME (participation de 62,12%) a apporté un bénéfice net de 176,5 millions d’euros (+79%) grâce à un chiffre d’affaires record de 4,1 milliards d’euros, à un flux de trésorerie opérationnel de 764,2 millions en hausse de 28% et à un bénéfice net de 288,2 millions (+77%). Le groupe de construction CFE a couplé une baisse limitée de 5,2% de son chiffre d’affaires à 1,18 milliard d’euros avec une augmentation de 5,3% de son bénéfice net à 24 millions.

Le pôle énergie et matières premières, dont la principale participation est Sipef (41,4 %), a vu sa contribution au résultat net passer de 24,6 millions d’euros à 20,6 millions.

Le segment immobilier (Nextensa, participation de 63,4%) affiche une contribution négative au bénéfice de 6,4 millions d’euros (+15,6 millions en 2023) en raison d’une réduction de valeur sur la vente de deux centres commerciaux au Luxembourg.

Dans le segment Growth Capital, des ajustements de valeur négatifs dans le portefeuille et des plus-values inférieures ont entraîné une perte de 14,6 millions d’euros, contre un bénéfice de 21,7 millions en 2023.

Chiffres

Les fonds propres d’AvH ont augmenté à 5,28 milliards d’euros, ce qui équivaut (sans tenir compte des 1,48% d’actions propres détenues) à 161,58 euros par action. Compte tenu du dividende brut de 3,4 euros par action, il s’agit d’une augmentation de 9,8% par rapport à 2023, conformément à l’objectif de 10%.

Le holding a investi au total 245,9 millions d’euros en 2024, dont la majeure partie au quatrième trimestre : 138,2 millions dans une nouvelle participation (V.Group) et un investissement supplémentaire de 41,4 millions dans Van Moer Logistiek / Blue Real Estate. Les participations dans Sipef (+15,1 millions d’euros pour atteindre une participation de 41,4%), Nextensa (12,4 millions pour 63,39%) et Camlin Fine Sciences (2,5 millions pour 7,99% ; entre temps devenue 9,03%) ont été augmentées.

Au total, 19,4 millions d’euros ont été investis dans les sciences de la vie (y compris Confo Therapeutics et Biotalys) et 6,1 millions d’euros dans le capital de croissance en Asie du Sud-Est. Les désinvestissements ont été limités à 15,6 millions d’euros.

La position de trésorerie nette est passée de 517,5 millions d’euros à 362,4 millions d’euros l’année dernière. Le dividende est augmenté de 12% pour atteindre 3,8 euros par action, soit un rendement brut de 1,9 %. AvH s’attend à une nouvelle augmentation du bénéfice net en 2025. DEME (en raison du carnet de commandes bien rempli) et Delen Private Bank et Breda Bank (en raison de la croissance attendue des actifs sous gestion et du bénéfice net) constituent une base solide pour 2025, mais les autres segments y contribueront également.

Conclusion

L’action a brièvement dépassé la barre symbolique des 200 euros pour la première fois après le rapport sur les chiffres. Sous l’impulsion de DEME et des banques privées, les perspectives restent favorables. La valorisation à environ 1,24 fois la valeur comptable n’est pas excessive. Nous réaffirmons notre opinion neutre.

Opinion : conserver/attendre

Risque : moyen

Note : 2A

Prix : 200,20 euros

Ticker : ACKB BB

Code ISIN : BE0003764785

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 6,54 milliards d’euros

Ratio C/B en 2024 : 14

Ratio C/B attendu en 2025 : 12,5

Différence de cours sur 12 mois : +27%

Différence de cours depuis le début de l’année : +5%

Rendement du dividende : 1,9%