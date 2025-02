AB InBev : belle amélioration des marges, l’action part en trombes

Malgré des volumes en baisse, AB InBev a pu augmenter ses chiffres. Ses marges sont renforcées. L’action gagne près de 8%.

Les chiffres du trimestre d’avant avaient encore un goût amer pour les actionnaires d’AB InBev. La consommation en Chine notamment était décevante, et les chiffres étaient vraiment inférieurs aux estimations. Mais les chiffres du quatrième trimestre de Heineken ont fait naître l’espoir d’une amélioration. Et ces espoirs se sont avérés justifiés pour le plus grand brasseur du monde.

Régions

Il faut commencer par constater que les volumes ont continué à baisser : -1,9% (-0,7%). Cette baisse est principalement due à un recul de 19% des volumes en Chine, où sont vendues des bières locales telles que Sedrin et Harbin. Il s’agit d’un nouvel affaiblissement par rapport au trimestre précédent (qui était en chute de 14,2%).

Aux États-Unis, en revanche, nous observons un redressement prudent (croissance en volume de 2,5 %). Des pays comme la Colombie et le Mexique continuent de briller avec de nouveaux volumes record.

Au niveau régional, l’Amérique du Sud en particulier a fait beaucoup mieux que prévu. Les ventes comparables ont augmenté de 3,4% pour atteindre 14,84 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux +2,1% du trimestre précédent et au consensus des analystes qui tablait sur +2,5%. Résultat des ventes : 14,46 milliards de dollars.

Chiffres

L’ebitda normalisé (flux de trésorerie d’exploitation) a augmenté de 10,1% (+7,1% au trimestre précédent) pour atteindre 5,245 milliards de dollars. Ce chiffre est également supérieur au consensus des analystes de 5,15 milliards de dollars (attente moyenne des analystes : +7,95 %). Il implique une augmentation de la marge d’ebitda (flux de trésorerie d’exploitation/chiffre d’affaires) à 35,3% (estimation de 34,9%), où la performance de l’Amérique du Sud se démarque également.

Pour l’ensemble de l’année, l’ebitda a augmenté de 8,2%. C’est plus que l’objectif de 6 à 8% fixé par AB InBev et plus que le consensus des analystes qui tablait sur +7,6 %. La marge d’ebitda est remontée à 35,1% l’année dernière, contre 33,6% pour 2023. Ce qui est, dans le contexte d’une baisse des volumes, une belle performance.

Le ratio d’endettement a également chuté à 2,89 fois l’ebitda, et c’est la première fois qu’un chiffre inférieur à 3 a été observé depuis l’acquisition de SAB Miller en 2016.

Le bénéfice par action est passé de 0,82 dollar à 0,88 dollar (consensus des analystes : 0,76 dollar) lors du quatrième trimestre. Pour l’ensemble de l’année, c’est un bond de 3,05 à 3,53 dollars par action.

L’amélioration de la rentabilité et la réduction du ratio d’endettement permettent d’augmenter le dividende à un dollar brut par action (0,94 attendu).

Sur le programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars lancé précédemment, 750 millions avaient déjà été rachetés au moment de la publication des résultats.

Conclusion

Cette fois, la Chine n’a pas réussi à gâcher le résultat. Pour 2025, les dirigeants d’AB InBev, à l’instar de ceux de Heineken, s’en tiennent à la prévision « classique » d’une croissance organique de 4 à 8 % de l’ebitda normalisé. Un chiffre qui a été battu en 2024, avec +8,2%. Voilà enfin des chiffres satisfaisants et une réaction clairement positive du marché (+8% ce mercredi), ce qui nous permet d’augmenter la recommandation.

Recommandation : acheter

Risque : moyen

Note : 1B

Prix : 55,88 euros

Ticker : ABI BB

Code ISIN : BE0974293251

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 115,9 milliards d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : 20

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : 17

Différence de prix sur 12 mois : -1%

Différence de prix depuis le début de l’année : +17%

Rendement du dividende : 1,4 %