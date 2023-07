Une peinture miraculeuse pour rafraîchir la Terre

Une peinture plus blanche que blanche pourrait renvoyer jusqu’à 98% des rayons du soleil dans l’espace.

Des chercheurs de l’Université Purdue, située dans l’Indiana, ont récemment mis au point une peinture ultra blanche. Cette peinture d’un genre nouveau est encore au stade expérimental, mais elle est riche en promesses. Son pouvoir réfléchissant est tel que son utilisation pourrait aider à rafraîchir la Terre. En réfléchissant 98% des rayons solaires, cette peinture aurait la capacité de réduire la chaleur d’une surface de plus de 6°C. Et lorsqu’on en recouvre les toits d’un bâtiment, cela permettrait d’une diminution de 40% des besoins en climatisation.

Et pour ne rien gâcher, les concepteurs de cette peinture ont veillé à ce que la lumière se disperse de façon diffuse. L’agencement délicat de particules de tailles variables évite, contrairement à la neige, par exemple, que l’on soit ébloui ou que l’on se brûler les yeux. Ses inventeurs ont également amélioré récemment la formule. Ce qui permet de l’appliquer en plus fines couches et d’envisager de l’utiliser aussi sur les avions, les trains ou encore les voitures.

Aussi prometteuse que soit cette peinture, elle n’est pourtant pas parfaite. Son gros défaut est qu’elle est composée en grande partie de sulfate de baryum. Un matériau obtenu via une exploitation minière qui a un impact néfaste sur l’environnement. Un problème à résoudre d’urgence si l’on veut utiliser cette peinture à grande échelle.