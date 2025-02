YouTube a 20 ans : les clés d’un succès qui ne faiblit pas

Né lors d’un dîner entre amis il y a 20 ans, YouTube est devenu une plateforme incontournable du quotidien, au point de dépasser les chaînes de télévision câblées en termes d’audience payante.

Selon la légende, l’idée de Youtube est venue à Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, des collègues de PayPal, lors d’un repas entre amis. Le site YouTube.com a vu le jour le 14 février 2005. La possibilité de mettre en ligne des vidéos a été ajoutée le 23 avril, quand Jawed Karim a publié le premier clip, intitulé Me at the Zoo (Moi au zoo). Les 19 secondes montrant le jeune homme devant des éléphants du zoo de San Diego ont été visionnées 348 millions de fois.

“YouTube a été lancé par des ingénieurs en informatique qui voulaient disposer d’un service d’hébergement de vidéos pour regarder des rediffusions de Janet Jackson pendant le Super Bowl”, résume Ross Benes, d’Emarketer, faisant référence à un incident célèbre du concert de la mi-temps d’un match de football américain en 2004, quand Justin Timberlake a exposé l’un des seins de Janet Jackson.

“Aujourd’hui, c’est le plus grand service de vidéo numérique au monde en termes de temps passé sur la plateforme par les utilisateurs et de revenus publicitaires – c’est un véritable mastodonte”, poursuit l’analyste. “Il y a 20 ans, il aurait semblé risible que ce site web, où des jeunes postaient des vidéos parodiques, puisse un jour devenir une menace pour les chaînes Disney, ABC et CBS”, souligne M. Benes.

2,5 milliards d’utilisateurs mensuel

Chaque mois, plus de 2,5 milliards d’utilisateurs ont regardé YouTube et le nombre d’abonnés à son service premium a atteint 100 millions, selon Statista.

On estime, qu’en 2024, le temps mensuel moyen passé par un utilisateur de YouTube à travers le monde était de 28 heures et 5 minutes. En Belgique, ce temps est estimé à 11 heures et 42 minutes en moyenne.

YouTube, un mastodonte économique

Son modèle économique robuste, soutenu par Google, ainsi que sa capacité d’innovation font de YouTube un pilier du paysage numérique mondial. D’après Google, les internautes du monde entier regardent quotidiennement plus d’un milliard d’heures de vidéos YouTube, rien que sur leur téléviseur.

Plus fort encore, YouTube menace les titans de la télévision sans posséder de studios ni supporter de coûts de production élevés, puisque les contenus sont mis en ligne par les utilisateurs : jeux vidéo en accéléré, extraits de concerts, émissions de télé, tutoriels (pour tout type d’explication visuelle, il y a de fortes chances qu’on la trouve sur YouTube), et clips de campagnes électorales. “C’est un véritable torrent de contenus inarrêtable, et il y en a pour tous les goûts, donc les gens restent toujours connectés”, note Ross Benes.

Pourquoi YouTube reste-t-il si populaire ?

Rob Enderle attribue l’essentiel du succès de YouTube à Susan Wojcicki, son ancienne directrice générale, décédée l’année dernière. “Elle était tout simplement phénoménale dans son travail et a montré comment il fallait faire les choses”, assure-t-il. Alors que des plateformes comme Hyves ont disparu et que X (anciennement Twitter) traverse des turbulences, YouTube semble intemporel.

L’un des éléments clés a été l’introduction du programme partenaire, permettant aux créateurs de générer des revenus. Le rachat de la plateforme par Google en 2006, pour 1,65 milliard de dollars, est considéré par beaucoup comme un coup de maître. Le groupe californien a intégré ses algorithmes de recherche en ligne et ses outils publicitaires à YouTube, renforçant ainsi son attractivité pour les utilisateurs… et ses recettes publicitaires. “YouTube a émergé après l’éclatement de la bulle internet en 2000, quand les start-ups ont réalisé qu’il était important de monétiser leurs activités”, explique l’analyste indépendant Rob Enderle.

L’intégration de la publicité et des abonnements a ainsi permis à des millions de personnes de vivre de leurs vidéos. YouTube a ainsi attiré de nombreux créateurs, les incitant à migrer depuis d’autres plateformes moins rentables. La plateforme mise également sur son écosystème collaboratif, organisant des événements et formations pour renforcer le lien entre créateurs et utilisateurs.

YouTube a aussi conclu des accords avec les studios pour éviter les poursuites liées aux droits d’auteur. Auparavant, il y avait plus de vidéos piratées et de contenus inappropriés, rappelle Ross Benes.

Pour se démarquer de ses concurrents, YouTube a également lancé YouTube Kids, une version plus sécurisée pour les enfants. Contrairement à TikTok et Instagram, la plateforme a été moins critiquée pour ses effets sur la jeunesse.

TikTok

Mais de nouveaux rivaux émergent. Les services de streaming comme Netflix et Disney+, ainsi que les plateformes de vidéos courtes comme TikTok, représentent une menace croissante. Tout comme Meta (Facebook et Instagram) a copié TikTok avec les “Reels”, YouTube a répliqué avec les “Shorts”.

L’Europe a, elle, manqué le coche. Dailymotion, lancé en 2005 par des entrepreneurs français, n’a jamais connu le même succès, avec 400 millions d’utilisateurs en 2025 et un objectif d’un milliard en 2026.

Les contenus les plus visionnés

En 2025, le classement des vidéos les plus visionnées sur YouTube est principalement dominé par des clips musicaux. Ainsi, la vidéo la plus vue de tous les temps est le clip officiel de Baby Shark, avec plus de 15,6 milliards de vues. Quand même. En deuxième place, mais loin derrière, on trouve Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee avec 8,6 milliards de vues. En troisième, c’est Johny Johny Yes Papa: The Best Songs for Children de LooLoo Kids, qui s’approche des 7 milliards.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cela n’empêche pas certains autres contenus de sortir du lot. Ainsi, la première vidéo non musicale du classement occupe la 14ᵉ place : il s’agit d’un épisode de la série d’animation Masha and the Bear. En un peu plus de 13 ans, cette vidéo mettant en scène un ours animé a cumulé 4,6 milliards de vues.

En ce qui concerne les vidéos les plus commentées, c’est un clip du groupe de K-pop BTS, Dynamite, qui détient la palme, avec 15 millions de commentaires. Les 23 autres premières places du classement sont également occupées par des clips musicaux.

Autre petite curiosité : la vidéo non musicale ayant atteint le plus rapidement les 10 millions de vues est la première bande-annonce du jeu vidéo Grand Theft Auto VI. Publiée l’année dernière, elle a franchi ce cap en seulement 2 heures et 14 minutes. Sept heures et demie plus tard, la vidéo affichait déjà 50 millions de vues… La chaîne la plus suivie est MrBeast, avec 362 millions d’abonnés.