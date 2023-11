Vous avez des problèmes pour installer itsme ? Voici comment les résoudre

L’application d’identification itsme est utilisée par près de 7 millions de Belges. Si plus de 80% de la population entre 16 ans à 74 ans l’a déjà installée, son installation ne se passe pas toujours sans accros.

L’application d’identification itsme a été créée il y a six ans par un consortium rassemblant les grandes banques et les opérateurs télécoms belges (Proximus, Orange, Telenet, Belfius, KBC/CBC, ING et BNPPF). Depuis 2018, l’entreprise est reconnue par le gouvernement comme support d’identité numérique. Elle permet, notamment, de s’inscrire en toute sécurité sur divers sites gouvernementaux, d’assurance maladie ou bancaires.

Elle est aujourd’hui utilisée par près de 7 millions de Belges et plus de 800 entreprises. En 2022, l’application a enregistré 315 millions d’actions (+ 35% sur un an), soit une moyenne de 47 actions par utilisateur et par an. On peut donc parler d’un grand succès, d’autant plus que l’application ne cesse de croître et s’est même ouverte aux jeunes dès 16 ans. Très fiable et pratique, son installation ou sa réinstallation sur un nouveau GSM, par exemple, peut par contre se révéler particulièrement frustrante. Il arrive que cela se passe sans accros, mais parfois cela peut se transformer en chemin de croix sans que l’on en comprenne forcément les raisons. Voici quelques astuces pour éviter les écueils les plus courants.

Deux conseils en or pour commencer :

1) Si l’installation se passe mal, attendez 20 minutes avant de réessayer. Si vous faites plusieurs tentatives successives, l’installation peut complètement échouer. Patience donc.

2) Ayez, si possible, un lecteur de carte d’identité électronique et un ordi à portée de mains. Même si son utilisation est elle aussi parfois capricieuse, il reste l’un des moyens de se connecter à itsme. Il peut même souvent se révéler rapidement utile en cas de blocage. Encore faut-il se rappeler du code pin de sa carte d’identité.

Changement de numéro de téléphone ou de GSM

Voici les différents cas de figure :

Vous avez un nouveau GSM, mais pas de nouveau numéro de téléphone ? Si vous avez un nouveau smartphone, vous devez télécharger l’application et la lier à votre compte itsme via votre banque (BNPPF, Belfius, KBC, CBC, ING, Hello Bank ou Fintro) ou avec votre carte d’identité électronique (eID).



Vous avez juste changé de numéro de téléphone ?

Si votre compte est actif, vous pouvez changer votre numéro de téléphone dans votre application itsme et en allant dans « mes détails » dans le menu en haut à droite ou à gauche, selon votre appareil. Là vous pouvez modifier votre numéro de téléphone.

Vous avez à la fois changé de GSM et de numéro de téléphone ? Vous devez activer l’application via l’eID, cela permet de communiquer directement votre nouveau numéro. Itsme sera alors directement liée à votre nouveau numéro lors de la procédure d’activation.

Votre compte est désactivé ? Il est possible de le réactiver sur cette page , mais vous aurez besoin d’un ordinateur équipé d’un lecteur de cartes. Si pas de lecteur de carte, il existe un formulaire web

NB: lorsque vous (ré)activez votre compte itsme auprès de votre banque, vous pouvez le faire via l’appli itsme. Vous serez alors redirigé vers la banque concernée. Mais dans le cas de Belfius, ING et KBC, vous devez d’abord installer l’application bancaire mobile. Et le plus souvent vous aurez également besoin du boîtier électronique de votre banque. Dernière astuce: si itsme demande de débloquer votre compte, faites-le avec la même carte que celle avec laquelle vous vous êtes enregistré, c’est souvent plus simple.

Votre banque a-t-elle lu votre eID ?

Un blocage peut aussi venir du fait que votre banque n’a pas les dernières données de votre eID et donc que les données ne correspondent pas. Les passages en agence se faisant de plus en plus rares, nous sommes en effet nombreux à ne plus avoir fait lire notre carte bancaire au guichet. Or cela peut empêcher la création d’un compte itsme via la carte bancaire.

Vous venez d’avoir 18 ans ?

Vous devez d’abord faire activer le « certificat de signature » de votre eID à la commune. Ce n’est qu’ensuite que vous pourrez utiliser votre carte d’identité pour créer un compte itsme.

Vous venez d’avoir 16 ans et vous êtes client chez ING, BNP Paribas Fortis, Belfius ou KBC ?

Vous ne pouvez pas encore utiliser votre carte d’identité électronique pour installer istme, mais vous pouvez le faire via votre carte bancaire. Votre eID devra, par contre, être lu auparavant en agence.

L’authentification via itsme a été interrompue et vous obtenez un message d’erreur, par exemple, sur les sites web gouvernementaux ?

Le problème n’est plus que probablement pas lié à itsme, mais au site web mobile ou l’application du gouvernement. Cela peut-être un problème de navigateur ou parce que vous êtes en mode privé. En utilisant le navigateur par défaut de votre appareil et en désactivant le mode privé, vous éviterez pas mal de contrariétés.

Attention aussi au hameçonnage

Pour rappel, itsme ne vous demandera jamais par e-mail, téléphone ou par SMS de mettre à jour des informations. Tout se fait directement depuis l’application. Si c’est le cas, c’est du phishing.

Vous avez encore des questions ? Voici la FAQ d’itsme et un lien vers le formulaire de contact en ligne.