Un vrai-faux Warren Buffett pour doper le Trends Invest Challenge

Avec la complicité de l’agence créative Boondoggle Havas, le magazine Trends-Tendances met en scène le plus célèbre des investisseurs américains (ou plutôt son clone dopé à l’IA) pour promouvoir un tout nouveau concours boursier : le Trends Invest Challenge.

Il ressemble à Warren Buffett, parle comme Warren Buffett, mais ce n’est pas Warren Buffett. Dopé à l’intelligence artificielle, ce ‘‘Canada Dry’’ du plus célèbre des investisseurs américains est le fruit d’un long travail mené par l’agence créative Boondoggle Havas pour le compte du magazine Trends-Tendances. Au final, une campagne décoiffante avec trois spots ‘‘face caméra’’ où Warène Boeufette (sic) invite monsieur et madame tout-le-monde à relever le Trends Invest Challenge, un tout nouveau défi boursier doté de 10.000 euros de prix.

Le principe est simple : chaque participant dispose d’un budget de base de 100.000 euros fictifs et, à la fin du concours, la personne qui a réalisé la meilleure plus-value boursière sur la plateforme www.investchallenge.be empoche 10.000 euros bien réels. Les inscriptions sont d’ores et déjà lancées pour ce concours singulier qui débutera le 24 mars et se clôturera le 1er juin.

Screenshot de la campagne.

L’alliée IA

Pour cette campagne qui se veut multimédia (télé, radio, web, presse écrite, etc.), Boondoggle Havas a clairement surfé sur la tendance de l’intelligence artificielle pour détourner le personnage emblématique de Warren Buffett, 94 ans, devenu Warène Boeufette à la sauce belge. ‘‘Il s’agit d’un nouvel exemple de l’approche ‘AI can do’ de l’équipe Boondoggle, explique son CEO Stijn Cox. Nous essayons toujours de travailler avec les techniques les plus récentes lorsqu’elles nous permettent d’avoir plus d’impact, comme nous l’avons déjà fait pour Beobank et Fnac. Encore une fois, ce fut une aventure fantastique où tout le monde a repoussé les limites de ce qui était possible.’’

Axée sur les différentes excuses des gens pour ne pas investir, la campagne Trends Invest Challenge se veut avant tout ludique avec ce vrai-faux Warren Buffett et surtout ce slogan en guise d’invitation au concours: Investissez de l’argent virtuel, gagnez des prix bien réels. A vous de jouer !