Un Super Bowl aux accents belges

Ce n’est pas tous les jours qu’un spot publicitaire belge est vu par 100 millions de téléspectateurs. Et lorsqu’ils sont quatre, visionnés au cours d’un même évènement, cela mérite bien un petit cocorico.

Avec plus de 100 millions de téléspectateurs, des billets dont le prix peut grimper jusqu’à 40.000 dollars pour un siège VIP, sept millions de dollars pour 30 secondes de publicité, 16 milliards de dollars engagés comme paris et une consommation de bière doublée par rapport aux autres jours de l’année aux Etats-Unis, le Super Bowl, la finale annuelle du championnat de National Football League, ne fait pas dans la demi-mesure.

Pour rappel, bien qu’appelé football, ce sport se joue avec les mains et se distingue du rugby notamment par l’équipement, la taille du ballon, les règles de blocage des joueurs et les périodes de jeu. Dans le football américain, ces dernières durent 15 minutes, entre lesquelles un show, musical et publicitaire, peut être lancé.

Deux Oscars en poche

Pour le second Super Bowl consécutif, quatre de ces spots, dont deux réalisés pour le compte de Pepsi, étaient un peu belges. Ils sont en effet l’œuvre de Caviar, une maison de production davantage connue pour ses fictions que ses spots publicitaires.

Nominé six fois, Sound of Metal, film qui retrace la descente aux enfers d’un batteur de heavy metal confronté à la perte de son audition a, par exemple, remporté en 2021 deux Oscars, celui du meilleur montage et celui du meilleur son.

Voir aussi | 7 millions de dollars pour 30 secondes de pubs lors du Super Bowl

Fondateur de Caviar, Bert Hamelinck, originaire de Louvain, est un ancien de la LUCA School of Arts (ex-Sint-Lucas). Hanté par les Etats-Unis, il s’y est installé voici quelques années tout en conservant ses racines nationales.

Basé à Bruxelles, Caviar Group a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 121 millions d’euros et est devenu filiale de Telenet qui en a acquis 49% des parts en mai 2021, et 70% depuis septembre dernier.

D’après la VRT