Après avoir lancé le « micro-ordinateur circulaire belge », la start-up belge Citronics franchit une nouvelle étape. En collaboration avec Deutsche Telekom, elle dévoile le NeoCircuit Router, un routeur DSL conçu à partir de composants d’anciens smartphones.

La start-up belge Citronics continue de bousculer le secteur technologique en dévoilant une nouvelle innovation. Après avoir lancé en novembre dernier ce qu’elle qualifiait de premier micro-ordinateur circulaire au monde, l’entreprise basée à Braine-l’Alleud a présenté aujourd’hui le NeoCircuit Router. Il s’agit du premier routeur DSL (lire aussi ci-dessous) intégrant des composants issus d’anciens smartphones. Un partenariat stratégique avec le géant allemand Deutsche Telekom vient renforcer cette avancée technologique.

Une approche circulaire

Le NeoCircuit Router affiche un taux de circularité de 70 % pour ses composants électroniques. Ce pourcentage impressionnant repose sur la récupération et la réutilisation de pièces essentielles comme les cartes mères, processeurs et mémoires provenant de smartphones en fin de vie, notamment du Fairphone 2. Une initiative qui permet non seulement d’allonger le cycle de vie des composants électroniques, mais aussi de diviser par deux l’empreinte carbone par rapport à une production traditionnelle, avance la start-up.

« Nous avons développé des techniques permettant le transfert fonctionnel de circuits électroniques sans manipulation complexe. Cette innovation démontre que durabilité et compétitivité technologique peuvent aller de pair », explique Jean-Brieuc Feron, fondateur de Citronics.

Une alliance stratégique de Citronics avec les leaders du secteur

Citronics ne joue pas cette carte seule. Le projet s’inscrit dans un vaste écosystème d’acteurs technologiques de premier plan, parmi lesquels Deutsche Telekom, Evonik, Fairphone, Infineon, MaxLinear, Sagemcom et INC Innovation Center. Ensemble, ils œuvrent pour une transition vers une électronique plus durable.

Dr. Henning Never, chef de projet chez Deutsche Telekom, souligne : « Nous allons au-delà du recyclage classique en réassemblant des composants existants pour leur offrir une seconde vie. Le NeoCircuit Router pourrait s’imposer comme un véritable gamechanger pour l’industrie des télécoms.”

Présentation officielle au Mobile World Congress

Le NeoCircuit Router sera dévoilé officiellement lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone, le 3 mars prochain. Citronics et Deutsche Telekom y présenteront leur projet au grand public et aux professionnels du secteur.