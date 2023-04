Twitter: l’ancien CEO critique Elon Musk pour sa gestion de l’application

L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, estime que « tout est parti de travers » quand Elon Musk a acheté le réseau social, ajoutant que ce n’était pas le moment approprié et que M. Musk aurait dû se retirer de l’accord.

M. Dorsey était interrogé vendredi par les utilisateurs de sa nouvelle application « Bluesky » pour savoir s’il était toujours d’avis que le milliardaire Musk était le propriétaire idéal pour Twitter. Business Insider a rapporté que M.Dorsey a répondu par la négative. « Non. Et je ne pense pas non plus qu’il a bien agi après avoir réalisé que son timing était mauvais« , a écrit M. Dorsey.

Quand l’accord commercial de 44 milliards de dollars a semblé tomber à l’eau, le conseil d’administration de Twitter a menacé de poursuivre M. Musk en justice pour le forcer à s’en tenir à l’accord. Pour M. Dorsey, les efforts du conseil d’administration pour forcer la vente étaient aussi une mauvaise idée. « Tout est parti de travers », a encore confié M. Dorsey.

« Si Elon ou qui que ce soit d’autre voulait acheter la société, tout ce qu’ils avaient à faire était de donner un prix qui était mieux que ce que le conseil d’administration pressentait pouvoir obtenir de manière indépendante », a-t-il poursuivi. « Ce qui est vrai pour toute entreprise publique. Est-ce que j’étais optimiste? Oui. Est-ce que j’ai eu droit au dernier mot? Non. Je pense qu’il (Musk) aurait dû s’en aller et payer le milliard de dollars« .

Ce montant était prévu pour couvrir les frais en cas de rupture du pré-accord de vente. Depuis l’achat de Twitter en octobre dernier, M. Musk a été critiqué pour les diverses nouvelles politiques qu’il a mises à l’essai pour la compagnie à l’oiseau bleu. Bluesky se positionne comme un concurrent de Twitter.