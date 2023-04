Trois équipements tech pour voyager léger

Que vous partiez pour un break à la plage ou pour une escapade printanière en ville, ces accessoires tech faciles à emporter vous garantiront un voyage inoubliable, quelle que soit votre destination.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 : tout pour le son

Après avoir dévoilé de nouvelles itérations de ses casques, Bowers & Wilkins présente une mise à jour de ses écouteurs intra-auriculaires Pi7. Avec leur design actualisé (l’édition « midnight blue » est impressionnante), une qualité de finitions irréprochable, et leurs nouvelles fonctionnalités, les Pi7 S2 se hissent dans la catégorie des écouteurs audiophiles. Le son est articulé et expansif ; la technologie DSP (Digital Signal Processing) fait des merveilles à partir de deux haut-parleurs dynamiques de 9,2 mm et de trois microphones. Compatibles avec les normes et codecs audio avancés (aptX Adaptive, HD et Classic, AAC, SBC, A2DP, AVRCP, HFP, HSP et BLE GATI), leur boîtier de charge sans fil se transforme en émetteur-récepteur Bluetooth pour se connecter à une source audio externe comme, par exemple, la prise casque du système de divertissement d’un avion. Avec une connectivité sans fil et une autonomie améliorées (21 heures au total), les PI7 S2 confirment qu’ils sont la référence sonore dans leur catégorie. On s’étonne, toutefois, de l’absence de connexion multipoint, d’une option de son spatialisé et même plus simplement d’un égaliseur. Mais si la qualité du son est votre priorité, les PI7 S2 répondent présents. Couplés à un service de streaming haute définition, ils sont tout simplement irréprochables.

Prix : 399 euros.

DJI Mini 3 : un petit drone très performant

Deux ans après le DJI Mini 2, le spécialiste du drone revient avec un Mini 3 très performant. Quel que soit le temps, le DJI Mini 3 est prêt à voler. Il peut résister à des vents violents, à la pluie, vous pouvez même lui faire frôler la mer si vous êtes courageux. La plupart des drones ne peuvent pas faire cela, sans parler des prises de vues époustouflantes qu’il délivre grâce à sa caméra 4K HDR, 60 images par seconde, stabilisée sur 3 axes. Très agile, le DJI Mini 3 est aussi particulièrement silencieux. Moins cher que ses déclinaisons pour professionnels et utilisateurs avertis (Mavick 3, Mini 3 Pro), il bénéficie du même confort de pilotage et pratiquement des mêmes qualités optiques. On retrouve ainsi un capteur 1/1,3 pouce, plus lumineux qu’auparavant (ouverture f/1,7), capable de réaliser de magnifiques vidéos 4K HDR ou des photos 12 mégapixels en mode horizontal ou vertical, si ce n’est que ses trajectoires de vol préprogrammées se limitent aux modes Spirale, Fusée ou Cercle, et n’incluent pas le suivi des mouvements d’un personnage. La batterie intelligente assure une autonomie de 38 minutes en vol, contre à peine 30 minutes pour le Mini 2. Comme ce dernier, le Mini 3 tient dans la paume et pèse moins de 250 g (249 g), ce qui le dispense de l’obligation de passer un permis pour le piloter. Si la distance d’exploration maximale est limitée à 2 km, le DJI Mini 3 a un gros avantage : en cas de perte de signal ou de batterie faible, le drone est capable de revenir tout seul à son point de départ grâce à la localisation GPS.

Prix : 579 euros avec la radiocommande RC-N1.

Xiaomi 13 Pro : un photophone tout en puissance

Plus besoin d’emporter votre appareil photo en voyage. L’entreprise mobile Xiaomi surprend avec son nouveau smartphone, le Xiaomi 13 Pro, doté d’un appareil photo vraiment qualitatif réalisé en collaboration avec l’expert allemand de la photographie Leica. Cette fois-ci, la firme chinoise mise sur un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif puissant (zoom optique 3x). Au total, ce sont trois capteurs de 50 mégapixels qui habillent ce 13 Pro et permettent une précision de, quasi tous les instants. L’écran AMOLED mesure 6,73 pouces, ce qui équivaut peu ou prou au nouvel iPhone 14 Pro, avec une résolution de 3200×1440 pixels. Autre avantage pour les baroudeurs : sa nouvelle technologie de batterie (d’une capacité de 4820 mAh) compatible avec une charge rapide de 120 Watts à anode silicium-oxygène. Résultat, une charge complète en seulement 19 minutes. C’est très costaud.