Le premier décollage de Starship, la plus grande fusée du monde, reporté

Ce lundi 17 avril, SpaceX, entreprise fondée et dirigée par Elon Musk, devait réaliser un test d’une nouvelle fusée, la plus grande qui a jamais volé : Starship. A 9 minutes du départ, le vol a été reporté suite à un problème de pressurisation.

Ce véhicule spatial pourra transporter entre 100 et 150 tonnes de matériel, ou jusqu’à 100 personnes. Il a été choisi par la Nasa pour son retour sur la lune. Le test de ce lundi aura lieu avec un lanceur maison, appelé Super Heavy, qui assure l’envoi du véhicule dans l’espace. Il aura lieu à partir de 14h00, heure belge, depuis une base au Texas, appelée Starbase, mais il peut être retardé ou reporté (vers 15h29 actuellement).



Le succès de l’opération n’est pas garanti. “Avec un test de ce type, le succès se mesure par à ce que nous en apprendrons” indique le site SpaceX, “ce qui apportera des informations et améliorera le succès futur du développement du Starship.” Ce n’est donc pas une mission à proprement parler, mais un pur vol d’essai.

Un véhicule réutilisable

Le Starship est un véhicule spatial réutilisable qui vise des missions très différentes. La plus connue est le projet d’Elon Musk d’aller sur Mars. Elle servira avant tout à l’envoi de satellites, dans une version cargo. La capacité d’emport, 100 tonnes et davantage, et sa réutilisation devraient faire chuter le prix du lancement de satellites. Un version sera utilisée par la NASA pour transporter du matériel sur la lune. Une version “crew” pourrait envoyer des humains dans l’espace. C’est à elle qu’Elon Musk fait allusion quand il parle d’aller sur Mars.

Des essais du véhicule Starship seul ont déjà eu lieu, avec quelques crash avant d’aboutir. Ici le test combine le Starship avec une fusée, pour faire décoller une lourde charge vers l’espace.

120 mètres de haut

Le vol d’essai vise à tester le lancement du Starship par la fusée Super Heavy. L’ensemble mesure environ 120 mètres de haut.Il s’agit d’une tentative, d’un essai pour voir le comportement des différents éléments. SpaceX n’a pas prévu de phase de retour sur terre pour récupérer les éléments, comme c’est prévu pour la version opérationnelle du Starship et de son lanceur.

SpaceX a lancé sa première fusée en 2008 et a bouleversé le marché des lanceurs en proposant des fusées à moindre coût, les Falcon 9, qui dominent le marché du lancement de satellites. La fusée Falcon 9 assure aussi l’envoi et le retour d’astronautes à la station ISS. SpaceX a bouleversé le marché avec un concept de fusée dont le premier étage est réutilisable, qui revient sur terre. Cela réduit le coût des lancements. A ce jour SpaceX a lancé 223 fusées et a réutilisé 157 fois le premier étage.