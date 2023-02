Telenet vise 10% du marché wallon via le réseau de Voo

Telenet , le principal opérateur de réseaux télécoms en Flandre espère atteindre 10% de part de marché en Wallonie, en passant par le réseau de Voo.

Telenet espère débarquer en Wallonie en 2024. Il a précisé ses intentions ce 16 février à l’occasion de la publication de ses résultats pour 2022. Le principal opérateur dans le nord du pays a signé un accord avec Orange Belgium pour accéder au réseau de Voo que ce dernier a acquis, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne.

Les tentatives répétées de Telenet

L’opérateur flamand, contrôlé par le groupe américain Liberty Global, cherche à se développer sur l’ensemble du pays. Il est présent en Flandre (et dans certaines communes bruxelloises) à travers un réseau câblé, avec une offre TV, téléphonie fixe et internet. Il a obtenu une couverture nationale en téléphonie mobile en rachetant Base en 2015, mais ne dépasse pas les 10% du marché wallon pour ce service.

Il a tenté plusieurs fois d’acquérir le réseau Voo, quand Nethys l’avait mis en vente. Mais Orange Belgique l’avait finalement emporté. Telenet avait pu juste reprendre les réseaux de SFR dans la botte du Hainaut en 2017.

L’opérateur a donc fini par avoir un accès à la totalité du marché wallon pour toutes ses offres. Ce qui lui permettra de proposer des produits couplés (des packages). Cela devrait aussi l’aider à grandir la part de marché du mobile. L’accord vaut aussi pour l’accès aux communes bruxelloises desservies par Voo. Il pourrait apporter une croissance devenue très modérée. Telenet a même perdu 4% d’abonnés au câble sur 2022 (service télé), mais a pu faire croitre ses ventes totales de 3%, grâce notamment à des hausses de tarif.

« 10% à moyen terme »

Telenet vise à présent « l’objectif d’une part de marché fixe hors zone de couverture d’environ 10 % à moyen terme » selon le communiqué des résultats pour 2022. « Désormais, nous nous sommes clairement ouvert la voie de l’accès au « wholesale » dans le sud de la Belgique, pour compléter notre zone de couverture fixe existante en Flandre, dans certaines parties de Bruxelles et dans la botte du Hainaut en Wallonie, en plus de la couverture de notre réseau mobile national. »

Telenet et Orange Belgique ont signé un accord croisé. Telenet accèdera au réseau de Voo pour proposer ses offres, et Orange Belgique pourra utiliser le réseau de Telenet en Flandre et à Bruxelles pour faire la même chose. Le deal porte sur les réseaux les plus performants. Il s’agit d’un contrat de 15 ans.