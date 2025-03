SNCB, Stib, TEC… : les sociétés de transport en commun belges quittent le réseau social X

La SNCB, la Stib et De Lijn ont annoncé mercredi qu’elles quittaient X dans des publications simultanées à 10h00 sur ce même réseau social. Le Tec avait déjà annoncé son départ le 12 mars.

“Cet outil de communication ne correspond plus aux valeurs portées par la SNCB”, détaille brièvement la société ferroviaire dans sa publication. La Stib, le TEC et De Lijn n’ont pas justifié leur départ et ont simplement indiqué qu’elles quittaient le réseau social en redirigeant les usagers vers d’autres canaux de communication.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large, où plusieurs ONG, associations ou médias ont déjà décidé de quitter le réseau social depuis son rachat par Elon Musk.