Les appareils directement reliés à Internet sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Aujourd’hui, plus de la moitié (52%) des Européens utilisent une Smart TV. Se dirige-t-on vers un monde tout connecté?

Un frigo qui parle? Un chauffage qui s’allume tout seul? Une montre qui compte les battements du cœur ou le nombre de pas quotidiens? Ce qui pouvait paraître comme de la science-fiction il y a quelques années de cela est aujourd’hui devenu une banalité. Que ce soit en domotique, pour réguler la santé, pour améliorer un jeu ou encore profiter d’assistants virtuels… Le développement des appareils connectés s’est étendu à de nombreux domaines. Et leur utilisation n’a de cesse d’augmenter, selon les derniers chiffres d’Eurostat. Une tendance qui reflète l’importance croissante de ces nouveaux gadgets numériques dans la vie moderne.

Et il n’y a pas que les plus riches qui peuvent se permettre ces nouveautés technologiques. Au fil des ans, les prix de certains objets connectés se sont démocratisés. En 2022 par exemple, plus de la moitié (52%) des personnes âgées de 16 à 74 ans dans l’UE utilisaient une Smart TV, soit près de 10 point de pourcent de plus qu’en 2020 (43%).

Le loisir avant tout

Même constat du côté des appareils portables connectés. La montre intelligente en particulier a connu un boom. Directement connectée au smartphone, elle informe ses utilisateurs dès qu’ils reçoivent un sms, un mail ou une notification. Elle permet également de mesurer la fréquence cardiaque ou encore de compter le nombre de pas journaliers. Au total, plus d’un quart (26%) des Européens utilisent des montres intelligentes, des bracelets de fitness, des lunettes ou des casques connectés…

Les consoles de jeux connectées sont également très populaires (20% des Européens concernés en 2022). Elles sont devenues bien plus que des appareils dédiés uniquement aux jeux. Ces nouvelles versions 2.0 permettent d’accéder à des plateformes offrant des services supplémentaires: téléchargement de démos et d’applications, navigation sur le web, chat, services de streaming… Le saviez-vous? Vous pouvez aujourd’hui télécharger l’application Netflix directement sur votre console. Pratique pour visionner une série sur grand écran sans devoir connecter de câble.

Au-delà des loisirs, la domotique est une source d’idées infinie pour le secteur. En 2022, 10% des Européens utilisaient des appareils connectés, notamment pour la gestion de l’énergie: thermostats connectés, lumière, compteurs électriques…

Est-ce vraiment utile?

Révolutionnaires, ces gadgets? Sans doute, mais de là à être réellement utiles au quotidien… Certaines personnes restent sceptiques. Parmi ceux qui n’ont jamais utilisé d’appareil connecté (en dehors du smartphone), 41% déclarent qu’ils n’en ont jamais vraiment eu le besoin. Et même si ces objets connectés sont de plus en plus abordables, le prix reste élevé. Et peut donc en repousser plus d’un…