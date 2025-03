Roblox, l’une des plateformes de jeux vidéo les plus populaires au monde, est au cœur d’une controverse autour de la sécurité des enfants. Face aux inquiétudes des parents, son PDG Dave Baszucki donne une réponse surprenante : “Si vous êtes inquiets, ne laissez pas vos enfants y jouer.” Alors que la société affirme tout mettre en œuvre pour protéger ses jeunes utilisateurs, une enquête de la BBC révèle des failles dans les dispositifs de sécurité.

Dans une interview exclusive accordée à la BBC, Dave Baszucki, cofondateur et PDG de Roblox, a déclaré que les parents qui s’inquiètent de la sécurité de leurs enfants sur la plateforme de jeu devraient tout simplement les empêcher d’y jouer.

Roblox, l’une des plateformes de jeux vidéo les plus populaires au monde, surtout auprès des 8-12 ans, attire chaque jour plus de 80 millions d’utilisateurs, dont environ 40 % ont moins de 13 ans. Malgré sa popularité croissante, la plateforme est régulièrement critiquée pour des risques d’exposition à des contenus explicites et du harcèlement en ligne.

Une sécurité renforcée mais critiquée

Son CEO Dave Baszucki affirme pourtant que l’entreprise prend très au sérieux la sécurité de ses jeunes utilisateurs. Elle dit appliquer des mesures strictes pour détecter les comportements inappropriés. Cela inclut la surveillance des communications entre joueurs et l’utilisation d’algorithmes avancés d’intelligence artificielle pour détecter les propos déplacés et les tentatives de contournement des règles. Les joueurs qui manquent de “civilité” peuvent être temporairement suspendus ou définitivement bannis. Le dirigeant souligne également que les incidents sont rares par rapport aux millions d’expériences positives offertes chaque jour.

Face aux critiques, Roblox a récemment interdit aux moins de 13 ans d’envoyer des messages directs et de participer à des jeux de type hangout permettant le chat entre joueurs. La plateforme mise également sur un système de notation basé non seulement sur les titres des jeux, mais aussi sur leur contenu, afin de mieux évaluer leur adéquation avec les jeunes utilisateurs.

Pourtant, une enquête menée par les journalistes de la BBC a mis en évidence certaines failles. Ils ont réussi à créer deux comptes d’âges différents (15 et 27 ans) et à échanger des messages entre eux malgré les filtres censés empêcher ce type de communication. Les journalistes ont également démontré que les utilisateurs peuvent contourner facilement les restrictions en reformulant les messages pour éviter d’être détectés par les filtres.

La responsabilité parentale au cœur du débat

Interrogé sur ces découvertes, Dave Baszucki a reconnu que, malgré tous les efforts de l’entreprise, il est essentiel que les parents prennent eux-mêmes la décision de laisser ou non leurs enfants utiliser la plateforme. Il insiste sur l’importance de faire confiance au jugement parental. « Ma première recommandation serait: si vous êtes inquiets, n’autorisez pas vos enfants à jouer sur Roblox. Cela peut sembler contre-intuitif, mais je fais confiance aux parents pour prendre leurs propres décisions. »

Cela peut sembler contre-intuitif, mais je fais confiance aux parents pour prendre leurs propres décisions. Dave Baszucki CEO de Roblox

Cette déclaration a été perçue par certains parents comme un moyen pour le dirigeant de Roblox de se dédouaner de toute responsabilité. Des parents de jeunes utilisateurs contactés par la BBC témoignent en effet de la difficulté de surveiller en permanence l’activité de leurs enfants sur la plateforme, même avec les contrôles parentaux en place. Ils estiment que les recommandations du PDG sont peu réalistes, notamment lorsque les enfants sont entourés de camarades qui jouent régulièrement.

Un géant du jeu vidéo avec des ambitions métavers

Fondée en 2004 par Dave Baszucki et Eric Cassel et basée aux États-Unis, Roblox est l’une des plus grandes plateformes de jeux au monde, avec plus d’utilisateurs mensuels que la Nintendo Switch et la PlayStation réunies. La société envisage même d’évoluer vers un univers de type métavers, où les utilisateurs pourraient mener une vie entièrement virtuelle.

Roblox est l’une des plateformes de jeux les plus lucratives, notamment grâce à sa monnaie virtuelle, le Robux, introduite en 2007. Cette monnaie permet aux utilisateurs d’acheter des accessoires et de débloquer du contenu. Les créateurs reçoivent 70 % des revenus générés. Malgré des fluctuations boursières depuis son introduction en 2021, l’entreprise est aujourd’hui valorisée à environ 41 milliards de dollars.