Salon du mobile de Barcelone : la course à l’IA et les tensions commerciales sont au programme

Frénésie autour de l’intelligence artificielle (IA) d’un côté, droits de douane américains de l’autre: le Salon mondial du mobile (MWC) a ouvert lundi à Barcelone pour une édition marquée par les vives tensions commerciales générées par la politique de Donald Trump. Côté belge, une trentaine d’entreprises sont de la partie, en plus des opérateurs Proximus et Orange Belgium.

Les CEO de ces deux entreprises ont en effet fait le déplacement jusqu’en Catalogne. Guillaume Boutin, le patron (en partance) de Proximus, y est présent pour vanter les atouts de Proximus Global, la filiale qui réunit les activités internationales du groupe belge et qui y disposera pour la toute première fois d’un stand. Xavier Pichon, de son côté, abordera les relations entre le groupe Orange et sa division belge. Il devrait aussi y annoncer le lancement d’un nouveau service dédié aux entreprises et inédit en Belgique.

La grand-messe de l’industrie des smartphones et des services connectés, où vont se presser quelque 100.000 professionnels, a débuté à la veille de l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois, présents comme chaque année dans les allées du salon. Déjà relevées de 10% depuis l’entrée en fonction de Donald Trump, ces taxes à l’importation doivent être à nouveau augmentées de 10% mardi. Le président américain a par ailleurs incité le Mexique et le Canada à appliquer des droits de douane similaires sur les produits chinois.

Ces mesures tarifaires – que Trump menace d’étendre à d’autres partenaires, dont l’Union européenne – pourraient avoir des conséquences sur l’ensemble du marché de la tech et des smartphones, certains composants tels que les semi-conducteurs étant en grande partie importés de Chine.

Nouveautés de l’année

Présentes en force au MWC aux côtés d’autres poids lourds mondiaux des télécoms, les marques chinoises ont concentré dimanche leurs présentations, organisées en amont du salon, sur les nouveautés de l’année et les annonces d’investissement.

Le fabricant de smartphones Honor a ainsi annoncé entrer dans une nouvelle phase de son développement avec une stratégie axée sur l’IA, baptisée “Honor Alpha Plan”, en détaillant un partenariat avec deux géants américain, Google Cloud et Qualcomm. La marque, qui travaille au développement d’un smartphone “intelligent”, a présenté devant la presse un nouvel outil d’IA destiné à être intégré à ses produits.

Le géant Xiaomi, troisième fabricant mondial derrière Apple et Samsung, a lui dévoilé une nouvelle gamme de smartphones, Xiaomi 15, représentative du développement croissant sur le marché de modèles premium et de l’intégration massive d’outils d’IA.

Développement de l’IA

© (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

Depuis l’arrivée de ChatGPT et le développement de l’intelligence artificielle générative, cette technologie s’est largement invitée chez les fabricants et sera cette année à nouveau au cœur des innovations mises en avant pendant les quatre jours du MWC.

Un défi pour les entreprises de la tech et des télécommunications qui cherchent à présenter des usages concrets de l’IA, avec notamment des “agents” capables d’exécuter des tâches du quotidien, pour doper leurs ventes.

Signe que cette politique porte ses fruits: le secteur des smartphones, dont les ventes avaient reculé pendant deux années consécutives, a renoué l’an dernier avec la croissance.

Selon le cabinet spécialisé IDC, 1,24 milliard d’appareils ont été vendus dans le monde l’an dernier, soit 6,3% de plus qu’en 2023. Et les fabricants restent optimistes pour 2025.