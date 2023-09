Rupert Murdoch lâche les rênes de Fox Corporation et News Corp

Le magnat des médias Rupert Murdoch, 92 ans, va quitter les présidences de Fox Corporation, maison mère de la chaîne préférée des conservateurs américains Fox News, et de News Corp, et passer le relais à son fils Lachlan, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué jeudi.

Cette mise en retrait sera effective lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires des deux sociétés à la mi-novembre. Rupert Murdoch deviendra alors président « émérite ».

« Au nom des conseils d’administration de FOX et de News Corp, des équipes dirigeantes et de tous les actionnaires qui ont bénéficié de son travail acharné, je félicite mon père pour ses 70 ans de carrière remarquable », a déclaré Lachlan Murdoch, 52 ans, dans le communiqué, saluant son « esprit pionnier, sa détermination inébranlable » son « héritage durable » et en disant compter sur ses « conseils précieux ».

Moment clé

Le patron de l’empire Fox, dont la chaîne d’information en continue Fox News est centrale pour les conservateurs, prend sa retraite à un moment clé, à l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2024, pour laquelle Donald Trump est le favori de la primaire républicaine.

Le nonagénaire prend sa retraite cinq mois après que Fox News a dû accepter de verser la somme faramineuse de 787,5 millions de dollars au fabricant de machines de vote électronique Dominion Voting Systems, pour éviter un embarrassant procès en diffamation après la présidentielle de 2020.

Dans la foulée, l’un de ses présentateurs vedette, Tucker Carlson, avait quitté la chaîne, qui a perdu de l’audience depuis.