RTBF: grogne pour dénoncer les « contrats précaires »

Le mouvement débute le 19 octobre, mais ne devrait pas avoir de conséquence sur les émissions de la chaîne.

L’aile wallonne de la CGSP au sein de la RTBF a décidé d’étendre son mouvement de grève à l’ensemble du personnel wallon de la RTBF à partir de ce jeudi 19 octobre, a annoncé mercredi le syndicat qui entend, par cette action, s’opposer à des « contrats précaires » au sein du groupe média public qui devraient, aux yeux du syndicat, être transformés en contrats à durée indéterminée (CDI). Le mouvement n’aura en principe pas de conséquences sur les émissions de la RTBF.

Plaintes syndicales

Cette nouvelle action fait suite à un précédent arrêt de travail, le 10 octobre. Un piquet de grève avait été mis en place en face du site liégeois de la RTBF (Média Rives), sur l’esplanade de la Médiacité. Par la suite, une concertation s’est tenue, le 12 octobre, avec l’administrateur général de la RTBF, réunion qui a elle-même été suivie d’une réunion technique le 16 octobre, selon la CGSP.

Le syndicat déplore toutefois qu’aucun comité d’entreprise n’ait été convoqué « en vue d’un début de négociation ». Le syndicat socialiste déplore en outre « les dispositifs de contournement de la grève organisés par les directions, notamment l’engagement de travailleurs indépendants pour remplacer le personnel gréviste, ce qui n’est pas de nature à améliorer le dialogue social. »

Toujours selon le syndicat, outre des arrêts de travail sur les sites régionaux de la RTBF ce jeudi 19 octobre, d’autres actions et communications seront prévues sur les sites wallons, et à Liège dès ce mercredi soir. La CGSP au sein de la RTBF a déposé un préavis de grève à durée indéterminée prenant cours à partir du mardi 10 octobre 2023.

Réponse patronale

Du côté de la direction, on souligne que des discussions sont toujours en cours et qu’il n’y a dès lors pas de rupture de dialogue avec les organisations syndicales. La porte-parole de la RTBF rappelle en outre qu’un protocole d’accord prévoit une garantie de maintien des effectifs au sein de la RTBF à 1.870 équivalents temps plein jusqu’en 2026. Cela signifie que d’ici là, 270 CDI seront à pourvoir au sein de la RTBF rien que pour remplacer les départs à la retraite attendus, « soit presque un par semaine ». Enfin, contrairement à d’autres médias publics européens, la RTBF continue et entend continuer à l’avenir à assurer en interne toute sa production, grâce à ses équipes à Bruxelles et en Wallonie, affirme-t-on.