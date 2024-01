Roularta fête ses 70 ans: l’âge du basculement

L’éditeur de Trends Tendances salue son illustre passé et fait face aux nombreux défis de l’heure: la digitalisation à marche forcée et un déplacement du centre de gravité vers les Pays-Bas.

Pour fêter ses 70 ans d’illustre manière, les équipes de Roularta se sont retrouvées jeudi soir pour faire la fête au Carré, à Willebroek, avec un dress code renvoyant aux années 1950, comme il se doit. Une façon de remémorer ce passé illustre qui semble si loin déjà, tant le monde de la presse connaît des accélérations fulgurantes. Et c’est loin d’être fini.

Tout a en effet commencé le 12 janvier 1954, quand l’avocat Willy De Nolf décide, après dix ans au barreau de Courtrai, de fonder Roularta NV à Roulers, au départ du journal local De Roeselaarse Weekbode qui a vu le jour sept ans plus tôt. Avec son épouse Marie-Thérèse De Clerck, il entame la construction d’un groupe aujourd’hui actif au niveau international.

Et qui, en 2024, se trouve à un tournant de son existence.

Une extension vers le Sud, puis vers le Nord

Roularta et la famille De Nolf, c‘est la force de la Flandre occidentale qui se déploie à l’ensemble du pays. En 1964, Roularta Media Group s’installe Meimbomlaan à Roulers. Un endroit où l’imprimerie s’enracinera, pour devenir le centre de gravité de l’entreprise et la référence absolue en matière de magazines, jusqu’à imprimer The Economist ou The Financial Times.

L’expansion démarre par une volonté de conquérir le marché des magazines. En 1971, Roularta lance Knack, inspirée du Time Magazine ou de Newsweek, le premier newsmagazine de Flandre. Un an plus tard, c’est au tour de Trends, côté business, qui sera suivi par son pendant francophone Tendances, votre magazine. Puis en 1980, Sportmagazine voir le jour avant Le Vif en 1983.

« L’imprimerie n’a cessé de se développer depuis, souligne l’ancien CEO, Rik De Nolf, dans un entretien au KW (Krant van West-Vlaanderen, qui reste le coeur du groupe à Roulers). Début 2000, nous avons acquis des grands magazines en France qui ont permis de prolonger ce développement. » Roularta sera notamment derrière le prestigieux L’Express et un portefeuille de magazines qu’il finira par céder.

La prestigieuse aventure se prolonge avec la participation dans VTM, l’entrée en bourse en 1998 ou le lancement de Canal Z en 2001. Mais les nouveaux défis pointent à l’horizon. Et le profil de l’entreprise s’adapte pour y faire face.

Pays-Bas et numérique

Après le départ de Paris, Roularta s’est recentré vers la Belgique, avec le rachat de titres de Sanoma en 2018 (Libelle, Flair). Mais le grand virage survient avec le rachat de nombreux magazines aux Pays-Bas. Après y avoir lancé Plus Magazine en 1990, il a procédé à toute une série d’acquisitions, dont le magazine d’information EW – le Knack néerlandais – et 30 magazines de style de vie de premier plan.

Désormais, le Petit Poucet de Flandre occidentale domine le grand voisin – et cela occupe bien des énergies.

L’autre grand virage, c’est évidemment la digitalisation de tous les titres, un défi plus important encore pour les magazines que pour les quotidiens. Les objectifs sont ambitieux et révolutionnent la culture de l’entreprise qui, si elle reste un imprimeur de premier plan, doit se réinventer.

« Au cours de ces 70 années, Roularta a toujours su s’adapter à l’évolution du marché et aux attentes des lecteurs, souligne le CEO Xavier Bouckaert. Il en sera de même dans les années à venir, en mettant davantage l’accent sur la numérisation de nos merveilleuses marques médiatiques et sur les nouveaux développements technologiques.



« Nos marques fortes seront intégrées numériquement avec succès d’ici 2024, mais cela ne s’arrêtera pas là, complète Rik De Nolf. Avec « MyMagazines » – kiosque numérique, sites web et application – nous évoluons à la vitesse de l’éclair vers un modèle médiatique hybride. »

Roularta fête ses 70 ans, bon pied bon oeil, mais vit un grand bouleversement à l’heure où certains profitent d’une pension bien méritée.