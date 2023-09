Roularta acquiert WPG Media et renforce sa position sur le marché néerlandais

Roularta Media Group NV, par l’intermédiaire de sa filiale néerlandaise Roularta Media Nederland BV, a acquis toutes les actions de WPG Media, la division des magazines (et une filiale à 100%) de WPG Uitgevers BV. Ainsi, Roularta Media Group devient propriétaire de trois grandes marques de magazines dans le segment de la pleine conscience aux Pays-Bas.

En plus des 25 autres marques de magazines déjà présentes dans le portefeuille de Roularta Media Group aux Pays-Bas par l’intermédiaire de sa filiale Roularta Media Nederland (notamment EW, Plus Magazine, Landleven, Beleggersbelangen, Truckstar, Delicious et leurs nombreuses extensions de ligne), le groupe renforce sa position en tant que deuxième plus grand éditeur de marques de magazines aux Pays-Bas.

L’accord relatif au transfert de toutes les actions de WPG Media a été signé le 22 septembre, sous réserve de (i) l’avis favorable du comité d’entreprise de Roularta Media Nederland et (ii) de l’approbation du comité central d’entreprise de WPG.

Les marques de magazines acquises et les activités connexes du portefeuille de WPG Media comprennent:

Happinez, la plus grande marque de spiritualité et de bonheur aux Pays-Bas depuis vingt ans. Elle touche plus d’un million de personnes chaque mois grâce à son magazine et à ses canaux numériques. Les amateurs peuvent également trouver une belle boutique en ligne proposant des articles de pleine conscience. Happinez est également publié sous licence en France et en Allemagne. Yoga by Happinez, une marque pour les amateurs de yoga et de style de vie sain. Avec une plateforme en ligne proposant plus de 400 cours de yoga, méditation et pilates, ainsi que le célèbre Yoga Magazine publié quatre fois par an, Yoga by Happinez touche plus de 75 000 lecteurs chaque mois et compte plus de 18 000 membres payants. Psychologie Magazine, un mensuel qui rend les connaissances scientifiques de la psychologie accessibles, compréhensibles et applicables à la vie quotidienne pour tous. La plateforme Psychologiemagazine.nl fournit des informations, de l’inspiration, de la reconnaissance et des interprétations pour la santé mentale et la croissance tout au long de la vie. Grâce aux formations de la Psychologie Academy, les individus peuvent développer des compétences de vie ou trouver un coach. Psychologie Magazine touche environ 800 000 personnes chaque mois via les canaux numériques et le magazine.

L’entreprise acquise a un chiffre d’affaires d’environ 12 millions d’euros et emploie 35 équivalents temps plein (ETP).

Erwin Van Luit, CEO Roularta Media Nederland:

« Je suis ravi que nous puissions acquérir ces marques de magazines. Happinez, Psychologie Magazine et Yoga Magazine sont toutes des marques puissantes dans le paysage des magazines. Elles complètent bien le portefeuille de marques de Roularta Media Nederland. Je suis convaincu qu’en combinant ces marques avec nos marques existantes et en intégrant les activités dans notre organisation, nous pouvons réaliser un développement et une croissance supplémentaires.«

Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group:

« Avec cette transaction, Roularta Media Group renforce son expansion internationale et son portefeuille de marques avec des marques multimédias solides et des extensions de ligne impactantes. Les revenus B2C de ces marques représentent plus de 90% des revenus totaux. Le modèle économique de Roularta Media Group continue donc de passer des revenus B2B aux revenus B2C.«