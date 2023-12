Rencontre avec Frédéric Cauderlier, le Belge à la tête de TV Monaco

La principauté de Monaco adore les Belges. Elle vient de le montrer en nommant comme rédacteur en chef de TV Monaco, l’ancien responsable de la communication de Charles Michel.

Frédéric Cauderlier a toujours été modeste. C’était le cas, lorsqu’il était l’un des meilleurs journalistes de RTL-TVI, c’était également le cas lorsqu’il a été le responsable de la communication de Charles Michel, à la présidence du MR et ensuite comme Premier ministre. Lorsque ce dernier a été promu président du Conseil européen, Frédéric Cauderlier, toujours aussi efficace et discret, s’est trouvé comme point de chute le poste de conseiller spécial du gouvernement monégasque ! Et là, depuis la fin de l’été, il retourne à ses premières amours audiovisuelles puisqu’il a décroché le poste de rédacteur en chef de TV Monaco.

Inaugurée en septembre dernier par le prince Albert II lui-même, cette nouvelle chaîne publique étonne. D’abord, parce que nombre de personnes imaginent qu’une télé monégasque existe déjà et qu’elle a pour nom TMC pour Télé Monte-Carlo. Il n’en est rien, comme nous le confirme Frédéric Cauderlier, car cette chaîne a été vendue il y a longtemps au groupe TF1 et n’a donc aucun lien avec le Rocher.

Un budget de 13 millions d’euros

La nouvelle chaîne TV Monaco, qui émet depuis quelques mois 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, met en avant deux programmes phares : le JT de 19h15 qui se déroule en direct dans un splendide studio évoquant la situation marine de Monaco et une matinale qui, pour l’heure, est produite par une société externe. Comme nous l’explique aussi Frédéric Cauderlier, TV Monaco a la chance d’être dirigée par Nathalie Biancolli car cette dernière est une ancienne de France Télévisions, » et donc, son carnet d’adresses immense dans le secteur audiovisuel hexagonal et inter­national nous permet de trouver des collaborations ou des accords pour l’achat de programmes qu’il serait plus difficile à obtenir « .

Grâce à ces accords, le JT de TV Monaco est repris en soirée sur TV5 et est accessible à 432 millions de foyers. C’est d’autant plus important que TV Monaco doit compter uniquement sur les derniers publics, et sa ligne éditoriale se veut indépendante comme l’est, nous dit Frédéric Cauderlier, » la RTBF ou France Télévisions alors que le financement est public ». Quant à la sempiternelle question de l’indépendance à l’égard de la famille régnante, elle ne se pose pas plus que pour d’autres chaînes publiques nationales francophones, vu que des garanties d’indépendance sont nécessaires pour intégrer TV5.

Pour l’actu, TV Monaco ne s’arrête pas au Rocher et traite des sujets qui vont de Perpignan à Gênes. Bref, l’hinterland naturel des Monégasques.

Dotée au départ d’un budget de 13 millions d’euros et d’une vingtaine de journalistes, la jeune chaîne monégasque n’a pas voulu jouer au mercato des célébrités ou anciennes célébrités françaises: » nous avons joué la carte de la jeunesse alliée au professionnalisme. Et puis, nous sommes un Etat indépendant, souverain et il m’arrive parfois de rappeler à certains de mes journalistes d’origine française que la parole d’Emmanuel Macron est certes importante en France, mais qu’ici, c’est un autre Etat ».

Et Frédéric Cauderlier d’ajouter : » nous ne sommes pas un appendice de la France, le prince Albert II a aussi sa propre vision du monde. Les messages entre les deux pays peuvent même parfois différer. L’idée du Prince est de faire valoir la parole monégasque dans le concert des nations, montrer ce qui se fait de bien à Monaco et, pourquoi pas, casser l’image d’Epinal ou les caricatures parfois faites de la principauté ».

Quatre piliers

A la question de savoir si le budget alloué lui permet de réaliser un journal de qualité, Frédéric Cauderlier garde là aussi son franc-­parler : » Il nous a fallu trouver un lieu avec assez d’espace pour héberger tout le monde au même endroit. Lorsque vous connaissez le prix du mètre carré à Monaco, vous comprenez que c’est déjà en soi un énorme challenge de trouver un endroit conforme à nos attentes. Quant au budget opérationnel alloué à notre chaîne, je m’y sens très à l’aise. Il n’est pas excessif mais pas chiche non plus. Et il est prévu qu’il soit indexé. » « Il faut dire que je viens de Belgique et que nous sommes habitués à travailler avec des budget contraints.

Un homologue parisien aurait sans doute une autre vue », ajoute-t-il en forme de clin d’œil.

Reste à voir le pourquoi, la motivation d’une chaîne publique à Monaco alors que l’actualité n’y est pas forcément dense, vu l’exiguïté du territoire et le souhait d’une bonne partie de ses résidents d’être discrets sur leurs activités actuelles ou d’antan. Donc TV Monaco ne peut-elle pas être une chaîne économique ? « Ce n’est pas sa vocation première, poursuit Frédéric Cauderlier, même si l’économie a droit de cité dans nos reportages, mais nous la focalisons sur le local et notamment sur ces jeunes entrepreneurs qui fournissent des solutions notamment contre le réchauffement climatique. »

Et de fait, les quatre piliers de TV Monaco ont été clairement définis à la base dans le cahier des charges : actualité, sport, environnement et art de vivre de la Riviera. Le sport ? La réponse est connue : le prince Albert II est un fana de sport. Et sa passion, nous dit Frédéric, il essaie de la faire passer à tous ses compatriotes, » tous les jeunes ici sont inscrits dans un club sportif. C’est une valeur qui fait partie de leur quotidien. Comme le fait de parler plusieurs langues. Nos gamins, outre le français, parlent tous l’anglais et bien souvent aussi l’italien, vu la pro­ximité avec l’Italie ».

L’environnement est aussi dans l’ADN de TV Monaco. Là encore, le souci de l’environ­nement et de la protection des océans, véritable cheval de bataille d’Albert II depuis longtemps, se décline naturellement dans la programmation du JT ou l’achat de programmes consacrés à ce sujet vital pour notre planète. On est donc très à rebours du cliché « riche et donc forcément pollueur ». Pour l’actu, TV Monaco ne s’arrête pas au Rocher et traite des sujets qui vont de Perpignan à Gênes. Bref, l’hinterland naturel des Monégasques.

Pour le reste, c’est clair que la fonction de Frédéric Cauderlier donne envie, car l’exiguïté du territoire n’empêche pas les stars internationales du sport, du divertissement ou de la politique internationale de venir à un moment ou un autre parti­ciper à une manifestation inter­nationale. Et Dieu sait s’il s’en déroule à Monaco. Parmi les invités surprises de notre ami Frédéric , il s’est souvenu avoir accueilli l’ancien conseiller de Donald Trump pour l’Ukraine. Et à la fin de l’interview, il s’est rendu compte que cet ancien représentant des Etats-Unis auprès de l’Otan vivait une retraite heureuse à…. Bruxelles !