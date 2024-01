Rabbit R1, le lapin qui veut révolutionner l’utilisation de votre smartphone

Starlette du dernier CES de Las Vegas, la Mecque mondiale des nouvelles technologies, Rabbit R1 est un petit boîtier qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour utiliser les applications de votre smartphone à votre place.

Dessiné par Teenage Engineering, ce nouvel outil numérique se rapproche du smartphone, mais avec une interface intuitive pilotée par l’IA. En théorie, vous n’avez pas besoin d’interagir avec des applications : au lieu d’une grille d’applications, vous obtenez un assistant IA qui parle à vos applications préférées et fait tout pour vous.

Pour le reste, le Rabbit R1 ressemble beaucoup à un téléphone portable… orange: il est doté d’un écran, de deux micros, d’un haut-parleur, d’un appareil photo et d’un emplacement pour carte SIM, et il prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth.

Là où il diffère de nos appareils actuels, c’est qu’il promet « le début d’une nouvelle ère dans l’interaction homme-machine », selon Jesse Lyu, fondateur et directeur général de rabbit. Pour le CEO, le r1 est conçu comme un appareil compagnon intuitif qui fait gagner du temps aux utilisateurs. « Alors que les téléphones sont devenus ces dernières années des appareils de divertissement personnel complets, r1 se positionne comme un portail matériel autonome pour éliminer les distractions et aider les utilisateurs à gérer leurs tâches numériques quotidiennes de manière plus intelligente, plus efficace et plus agréable ».

ok you don’t need a l1 for lefties. here’s why: pic.twitter.com/sX12e1MWIs — Jesse Lyu (@jessechenglyu) January 15, 2024



Pour se faire, l’appareil (qui devrait être commercialisé au prix de 200 dollars) fonctionne sur un système d’exploitation en langage naturel développé pour « faire un grand pas vers une expérience en ligne sans application, en introduisant un système d’exploitation qui navigue dans toutes vos applications rapidement et efficacement afin que vous n’ayez pas à le faire ». Le système d’exploitation Rabbit OS est, toujours selon ses concepteurs, le premier système d’exploitation jamais construit sur Large Action Model (LAM) qui peut « déduire et modéliser les actions humaines sur les interfaces informatiques en apprenant l’intention et le comportement des utilisateurs lorsqu’ils utilisent des applications spécifiques, puis de les imiter et les exécuter-les de manière fiable et rapide ».

Comme le Rabbit R1 n’est pas disponible avant fin de mars de cette année, il faudra patienter un peu pour voir si le lagomorphe électronique tient toutes ses promesses pour jouer la course en tête.