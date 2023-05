Quels sont les meilleurs écouteurs et casques du moment?

Intra-auriculaires, à réduction de bruit active, iconoclastes, haut de gamme… Les casques et écouteurs sans fil sont désormais légion. Voici notre sélection des meilleures nouveautés passées par notre labo.

Nothing Ear (2) : une réussite qui a du style

La marque britannique Nothing est passée maître dans l’art du design industriel, et ces écouteurs sont tout aussi magnifiques qu’on pourrait s’y attendre. Le boîtier de la tige des écouteurs est totalement transparent, ce qui permet de voir les circuits à l’intérieur dans toute leur splendeur. Dans cette nouvelle itération, le haut-parleur de 11,6 mm a été repensé pour améliorer la qualité du son. Un nouveau diaphragme personnalisé est fabriqué à partir d’une combinaison de polyuréthane et de graphène, afin d’améliorer la réponse en fréquence des graves et des aigus. Résultat : une offre audio de très haut niveau. L’ensemble du spectre sonore est bien représenté, avec des détails fantastiques et un niveau d’annulation du bruit (jusqu’à 40 dB) qui vous permet d’éliminer complètement le brouhaha d’un train rempli de passagers. Tout semble un peu plus « vivant » avec ces écouteurs. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent utiliser l’application pour créer un profil personnalisé de leur audition. Cela permet d’adapter le son à votre oreille et de gérer toute une série de contrôles supplémentaires. Son superbe, autonomie confortable (35 heures avec l’étui), look très élégant… Les derniers écouteurs de Nothing sont des merveilles sans fil.

Prix : 149 euros.

JBL Tour Pro 2 : un écran audacieux

JBL a devancé Apple avec l’idée d’un étui de chargement intelligent : le boîtier des écouteurs sans fil Tour Pro 2 est, en effet, doté d’un mini-écran tactile qui fait office de télécommande pour toutes les fonctions des écouteurs. Cet écran de 1,4 pouce vous permet de gérer la musique, de régler le volume et d’ajuster l’excellent système actif de réduction du bruit, mais aussi de modifier les profils sonores de l’égaliseur et de contrôler/recevoir les appels, les messages et les notifications des médias sociaux sans avoir besoin de sortir votre téléphone. L’autonomie de la batterie est superbe (jusqu’à 50 heures), l’application JBL propose de nombreuses autres fonctionnalités, notamment une alarme “Find My Buds” si vous les égarez, et heureusement, les performances audio n’ont pas été négligées au profit de toutes ces astuces. Les écouteurs eux-mêmes sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm. Ils utilisent quatre microphones pour l’atténuation du bruit et un test du canal auditif basé sur l’application permet d’en maximiser l’effet. Seul regret : la fonction de “son spatial” qui aurait pu être améliorée.

Prix : 249 euros.

Yamaha YH-E700B : pour la pureté du son

Après un YH-L700A au design rétro et au son immersif, le constructeur japonais Yamaha remet le couvert avec un nouveau casque haut de gamme, le YH-E700B. Un casque assez ambitieux, dont le but est de rappeler au monde le savoir-faire historique du constructeur japonais. En effet, sur un marché très actif, Yamaha préfère se concentrer sur la pureté du son. Le casque est ainsi porté par une puce Bluetooth 5.2, qui supporte le codec AptX Adaptive (et donc l’AptX et l’AptX HD), en plus du duo SBC et AAC. Le casque dispose d’un transducteur maison de 40 mm et une réponse en fréquences de 8 Hz – 20 kHz, ce qui implique une absence de certification Hi-Res. Grâce aux microphones placés près des oreilles, le Yamaha YH-E700B peut analyser le son en temps réel et ainsi créer une rétroaction. En revanche, ce modèle fait l’impasse sur la technologie 3D Sound Field qui était présente sur l’YH-L700A. La mise en œuvre améliorée du système ANC exclusif de l’entreprise n’est pas comparable à un système de réduction du bruit classique, qui peut colorer ou dégrader le son. Le système de Yamaha analyse et supprime les bruits de fond, tout en préservant la pureté de la musique. Esthétique, robuste, mais surtout d’un confort très premium, le casque Yamaha YH-E700B propose un son très convaincant, sans être totalement HiFi, mais bercé d’une belle musicalité.

Prix : 399 euros.

JBL Tour One M2 : un condensé de technologies

Le Tour One M2 est la deuxième itération du casque haut de gamme de JBL. Il embarque toutes les technologies dernier cri du fabricant américain : réduction de bruit adaptative, audio spatial, Smart Talk… Certes, le système de réduction du bruit n’est pas le meilleur du marché, et il faut effectuer quelques réglages via l’application pour obtenir une lecture sans interruption, mais le Tour One M2 offre un rendu sonore équilibré et énergique et un excellent confort de port. Parallèlement, la reconnaissance vocale avancée intégrée réagit avec une grande précision, met la musique en pause et active l’Ambient Aware. Ses points forts : une autonomie très généreuse (30 heures d’utilisation avec ANC activé) et une charge ultra-rapide (10 minutes de recharge permettent 5 heures d’utilisation). Tout pour venir titiller les ténors du marché.

Prix : 299 euros.

Bose Headphones 700 : une qualité intemporelle

On ne change pas une formule qui gagne. Présent sur le marché depuis déjà 4 ans, le Bose Headphones 700 offre à son utilisateur 11 modes prédéfinis de réduction du bruit, pour obtenir la meilleure écoute possible en fonction de votre environnement. Un mode “Conversation” coupe le son momentanément si vous devez démarrer une discussion ou si vous recevez un appel téléphonique. Côté performances, le Bose 700 brille par un son merveilleusement fluide, avec des médiums et des aigus très clairs et des détails restitués parfaitement. Autre bon point : le casque a été dessiné pour vous procurer un confort intégral, épousant parfaitement le contour de vos oreilles. Si son design est vraiment intemporel, l’autonomie livre une performance un peu datée. On plafonne à 20 heures avec la réduction de bruit, là où la concurrence dépasse 40 heures. Alors oui, le Bose Headphones 700 est un casque qui a à peine pris quelques rides, parce que qualitativement, il représente un idéal difficile à battre.

Prix : 299 euros.