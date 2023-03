Quel aspirateur sans fil choisir?

Les aspirateurs sans fil sont souvent synonymes d’une plus grande commodité mais d’une puissance réduite. Pourtant, de nouveaux modèles viennent bousculer les poncifs. Jusqu’à rendre les tâches ménagères vraiment agréables… Nous avons testé trois modèles. Voici nos impressions.

Miele Triflex HX2 Pro : un aspirateur 3 en 1

Lorsqu’il s’agit de faire le ménage, qui ne souhaite pas faire le meilleur travail possible avec le moins d’efforts possible ? C’est la promesse du Triflex HX2 qui succède au premier aspirateur sans fil de Miele, le HX1, avec une nouvelle batterie amovible dotée d’une autonomie de 120 minutes. Intelligent, flexible et très puissant, il élimine jusqu’à 99,9 % des poussières fines. Disons-le tout de go : Miele a fait plancher ses designers. Résultat : sous ses différents plastiques noirs alternant les textures et finitions (lisse, granuleuse, nid d’abeille…), son Triflex HX2 a des allures d’appareil haut de gamme. Grâce à sa conception innovante 3 en 1 et à sa grande puissance d’aspiration, il est l’aspirateur le plus puissant de Miele, surpassant même l’aspirateur filaire. Il peut être configurée en trois modes : à la main, à la main pour les travaux en voiture et à la verticale. Le mode Confort rend le Triflex léger et ergonomique dans votre main et permet à l’aspirateur de se tenir debout, ce qui facilite le nettoyage des grandes surfaces. Le mode Reach permet de nettoyer les endroits difficiles d’accès tels que les coins du plafond, tandis que le mode Compact est léger et pratique pour nettoyer l’intérieur des voitures et les meubles. Le nouveau moteur fonctionne avec la tête de brosse MultiFloor XXL. Celle-ci détecte le type de surface à nettoyer et ajuste la vitesse de la brosse rotative en conséquence, maximisant ainsi l’autonomie. Les modèles Cat & Dog et HX2 disposent également d’un éclairage LED sur la brosse, et l’appareil est fourni avec trois accessoires : un suceur plat, un suceur pour tissus d’ameublement et une brosse à épousseter. L’appareil est alimenté par une batterie lithium-ion Varta qui permet de nettoyer jusqu’à 1 100 m² avec une seule charge.

Prix : 849 euros.

Samsung Bespoke Jet : l’aspirateur autonettoyant

Modèle phare de la gamme d’aspirateurs sans fil de Samsung, le Bespoke Jet est doté d’un puissant moteur de 210 airwatts, presque aussi puissant que celui du V15 Absolute de Dyson (240 airwatts). Comme l’aspirateur de la marque britannique, celui-ci est livré avec une station de nettoyage intégrée. Pratique et hygiénique, cette station aspire les débris du bac à poussière de l’aspirateur dans un sac externe à chaque fois qu’on y branche l’aspirateur pour le recharger. L’appareil est livré avec deux batteries que vous pouvez charger simultanément. Bespoke Jet est également doté d’une tête de balai unique à double brosse, qui améliore le ramassage des débris sur les sols nus. L’aspirateur est doté d’un système de filtration à cinq niveaux (dont un filtre HEPA) qui retient efficacement les particules fines. Muni de capteurs de saleté, ses yeux robotisés s’illuminent lorsque l’air est pur et deviennent tristes lorsque la qualité de l’air est mauvaise. Tests à l’appui, le Samsung Bespoke Jet offre un nettoyage exceptionnel sur tous les types de sols et dispose d’une balayeuse à rotation spéciale, qui peut être décrite comme une serpillière améliorée pour les sols durs. Des accessoires tels que le balai longue portée, le balai flexible ou l’outil optionnel pour animaux de compagnie vous permettront de tout nettoyer, des poils de chien sur le canapé à la poussière sur le dessus de l’étagère. Avec le Samsung Bespoke Jet, vous bénéficiez d’un nettoyage puissant, de deux batteries, d’une fonction de balayage et, surtout, d’un aspirateur élégant qui se nettoie pratiquement tout seul.

Prix : 899 euros.

iRobot Roomba Combo j7+ : le combo robot-aspirateur-serpillière

Les robots qui peuvent à la fois aspirer et passer la serpillière ont généralement un gros inconvénient : ils nécessitent une intervention humaine pour passer d’un mode à l’autre. La dernière machine de nettoyage d’iRobot, basée à Bedford, est peut-être la plus radicale à ce jour : le Roomba Combo j7+ est un robot avec une serpillière qui se rétracte automatiquement lorsqu’il détecte un tapis ou une moquette, s’assurant ainsi qu’ils ne soient pas mouillés. A la pointe du mapping et de l’IA, iRobot a appris au Combo j7+ à reconnaître 80 objets domestiques courants, des toilettes aux tables en passant par les serviettes et les chaussettes, afin qu’il puisse éviter les obstacles. Ce génie à double usage cartographie votre sol pour savoir où nettoyer, puis se met au travail tout seul. Vous pouvez aussi utiliser Alexa ou Google Assistant pour le commander à distance ou lui demander de se concentrer sur une partie précise de la maison pour un nettoyage personnalisé. Comme l’aspirateur à balai de Samsung, le Combo j7+ se vide également dans le bac intégré à sa base de chargement. Bref, vous n’avez plus rien à faire. C’est le luxe absolu.