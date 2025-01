Pour une raison encore inconnue, des pics de trafic Internet plus importants en 2024 en Belgique

Le trafic Internet sur le réseau BNIX a régulièrement dépassé la barre des 500 gigabits par seconde en 2024. De tels pics n’avaient plus été observés depuis la pandémie de coronavirus, où l’on atteignait même les 600 Gbit/s, indique jeudi dans un communiqué Belnet, le gestionnaire de la plate-forme BNIX, le nœud Internet national belge.

Après la pandémie de covid, le nœud Internet belge avait connu un retour à la normale en 2022 et 2023. L’année 2024 a, par contre, été rythmée par des pics importants. Le lundi 4 novembre 2024, 520 Gbit/s ont transité par BNIX, soit 15% de plus que le record de 462 Gbit/s en 2023, pointe Belnet, qui ajoute que les 500 Gbit/s sont désormais fréquents.

D’après Stefan Gulinck, Senior Network Architect chez Belnet et coresponsable de BNIX, la raison exacte de ces pics reste inconnue. “Il s’agit souvent d’une combinaison de plusieurs petits facteurs. Parfois, le lien avec un événement particulier est évident. Par exemple, nous avons constaté un pic au début de chaque année scolaire. Nous avons aussi remarqué que le trafic du réseau BNIX n’a pas connu son creux classique de l’été en 2024. La cause réside très probablement dans ce qui a été surnommé “l’été sportif ultime”, marqué par l’Euro de football et les Jeux olympiques, et le fait que de plus en plus de gens regardent ces événements en streaming plutôt qu’à la télévision.”

En 2024, il y a eu une légère baisse de 10% du trafic moyen sur la plateforme BNIX. Mais ça ne veut pas dire que le trafic Internet global a baissé en Belgique, souligne Belnot. “Cette diminution s’explique en partie par l’instauration de “peerings directs” par certains participants de BNIX, permettant d’échanger une partie du trafic via des connexions directes plutôt qu’à travers BNIX.”