Polymarket, la plateforme de paris cryptos, est interdite en Belgique

Le portail en ligne de prédiction cryptographique, Polymarket, a été repris sur la liste noire de la Commission des jeux de hasard et est dès lors bloqué, a appris lundi l’agence Belga.

Le site américain permet de parier de l’argent sur des questions d’actualité. Il est ainsi possible de miser sur le nombre de tweets que fera Elon Musk cette semaine, de parier sur la fin de la guerre en Ukraine ou encore de deviner le vainqueur de telle ou telle compétition sportive. La plateforme a été popularisée par la campagne présidentielle américaine, la victoire de Donald Trump y ayant notamment été préfigurée.

Jeudi, la Commission des Jeux de hasard a placé le site américain de paris sur liste noire, interdisant de facto l’accès au service. Lorsqu’on tente de s’y connecter, le message suivant apparait: “Ce site de jeux de hasard est illégal en Belgique. Il a donc été bloqué. Le jeu illégal est dangereux et peut même être punissable”.

Cette mesure a été prise dans le cadre de l’opération “Always Play Legally“, dont l’objectif est d’informer le consommateur sur la différence entre le jeu en ligne légal et celui illégal et les dangers spécifiques à ce dernier.