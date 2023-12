Plus d’IA, moins de travailleurs : la stratégie de Spotify paie en bourse

Le géant du streaming de musique suédois coupe dans ses effectifs. Il trouve de plus en plus d’applications pour l’intelligence artificielle dans ses services. La valeur de l’action explose en bourse. A l’avenir, l’IA devrait de plus en plus être incorporée dans les opérations des entreprises (parfois au détriment des effectifs). Est-ce que Spotify sera un des premiers exemples de cette transformation, et de sa réussite ?

Il y a une semaine, Spotify annonçait le licenciement surprise de 1.500 personnes, ou 17% de ses effectifs. Cela malgré de bons résultats et des chiffres en hausse. En octobre, le groupe présentait ses résultats du troisième trimestre, enregistrant une croissance de 26% des utilisateurs actifs et un – rare – bénéfice de 65 millions d’euros.

Cause du licenciement : l’entreprise dit se préparer à un contexte de croissance économique plus lente et de capitaux plus chers (via les taux d’intérêt plus élevés) en réduisant ses coûts, et admet avoir trop engagé les années passées. Un peu comme de nombreuses entreprises de la tech, dont notamment Meta.

Un faire-part de licenciements peut avoir un accueil mitigé en bourse. Tantôt il peut être un aveu de faiblesse, et le titre part à la déroute, tantôt il peut être vu comme une bonne nouvelle ; un mal nécessaire qui permettra à une entreprise de se remettre sur pied ou de devenir plus efficace en termes de coûts et de performances. Pour Spotify, c’était la deuxième option : l’action a augmenté de près de 8% lundi passé, et se tient à un niveau encore plus élevé aujourd’hui (+2% depuis la clôture de lundi).

L’intelligence artificielle aux manettes

La bourse ne regarde pas uniquement l’annonce de licenciements sous le point de vue de la réduction des coûts. Mais aussi sous le point de vue de la place grandissante de l’intelligence artificielle dans les opérations de Spotify.

C’est que depuis la sortie de ChatGPT il y a un peu plus d’un an, de nombreuses estimations font état d’une importante réduction des coûts et/ou d’une augmentation des bénéfices avec de nouveaux services à l’avenir grâce à l’IA, pour une multitude de secteurs et d’entreprises. Les exemples qui pourraient déjà se concrétiser aujourd’hui sont donc observés de près.

Spotify mise donc sur l’IA, par exemple dans ses algorithmes de suggestion de contenu. Un deal a d’ailleurs récemment été conclu avec le cloud de Google et son modèle de langage Vertex AI Search, afin d’améliorer ce système de suggestion. Mais ce n’est pas la seule application de l’IA chez Spotify.

« Spotify incorpore l’IA à travers toute sa plateforme, en lançant AI DJ, qui simule une expérience radio traditionnelle, dans 50 marchés supplémentaires et en déployant AI Voice Translation pour les podcasts (qui sont donc traduits et doublés par une intelligence artificielle », explique Justin Patterson, analyste chez KeyBanc Capital Markets, dans une note de recherche consultée par CNN Business. « Associé au déploiement des livres audio pour les abonnés Premium, nous pensons que Spotify a plusieurs opportunités pour stimuler l’engagement et éventuellement une monétisation plus forte. »

Le CEO de Spotify, Daniel Ek, voit un autre avantage avec l’intelligence artificielle : « La principale façon d’envisager ces initiatives de l’IA, c’est qu’elles créent un plus grand engagement et que ce plus grand engagement signifie que nous réduisons le taux de désabonnement », expliquait-il lors de la conférence des résultats trimestriels. « Un plus grand engagement signifie également que nous produisons plus de valeur pour les consommateurs. Et c’est ce rapport valeur/prix qui nous permet d’augmenter les prix, comme nous l’avons fait au cours du dernier trimestre avec beaucoup de succès. »

Wall Street, où l’entreprise suédoise est cotée, est donc confiante et enthousiaste quant à cette adoption de l’IA : l’action a gagné 140% depuis le début de l’année. Soit quasi autant que le Bitcoin (150%).

Nouvelle normalité ?

Comme dit plus haut, avec l’émergence de l’IA, de nombreuses estimations s’attendent à un basculement dans la façon de fonctionner des entreprises. Nombre d’entre elles parlent d’une suppression de milliers ou de millions d’emplois et de la disparition de corps de métiers entiers. D’autres parlent d’un changement des compétences et de la création de nouveaux emplois et métiers, dans cette vague de suppressions.

Des annonces comme celle de Spotify, avec des licenciements et une adoption plus large de l’IA, pourraient ainsi devenir plus fréquentes, dans les années à venir. La bourse devrait alors apprécier et le cours de l’action devrait augmenter, si les chiffres suivent.

Mais certaines entreprises pourraient aussi miser sur un effet d’annonce dans un contexte de hype autour de tout ce qui est « IA », comme c’est un peu le cas aujourd’hui. Or, au fur et à mesure que ces annonces deviennent plus fréquentes, le marché devrait aussi adopter une analyse plus granuleuse des stratégies présentées.