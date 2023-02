Partager votre compte Netflix vous coûtera plus cher: les premiers tarifs dévoilés (infographie)

Si des proches ou des collègues utilisent votre compte Netflix, attendez-vous à payer un supplément dans les mois à venir. Le géant du streaming a officiellement lancé un système de sous-compte payant. Combien coûte cette option? Quelles sont les règles? Et comment Netflix va-t-il contrôler les abus?

100 millions de foyers partagent des comptes Netflix… gratuitement. Un manque à gagner pour la plateforme, qui utilise en partie l’argent des abonnés pour investir dans de nouveaux contenus. Pour lutter contre ce phénomène, Netflix compte bien facturer le partage de compte. « Un compte Netflix est destiné à être partagé au sein d’un même foyer (personnes qui vivent à la même adresse que le titulaire du compte) », insiste le géant du streaming. Si ce n’est pas le cas, il faudra mettre la main à la bourse… En se procurant son propre compte, ou en ajoutant des nouveaux membres sur le sien, moyennant des frais supplémentaires.

Combien devrait coûter le partage de compte?

Cette nouvelle formule de « membres supplémentaires » est testée en ce moment au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne. Pour partager son compte avec un proche, il faudra débourser entre 4 à 6 euros, si l’on en croit les tarifs appliqués dans les pays mentionnés.

Netflix tâtonne sur les règles

Une annonce qui est pourtant loin de faire l’unanimité. Notamment en raison de règles jugées trop strictes par rapport au montant pas assez avantageux pour les abonnés. Il faut dire, la somme demandée en Espagne pour le partage de compte permet déjà d’accéder à la formule « essentiel avec pub » disponible dans plusieurs pays (pas encore en Belgique). À supposer bien sur que ce compte supplémentaire coûte bel et bien 5,99 euros quand le système sera déployé chez nous.

La plateforme s’est d’ailleurs rapidement rétractée face au tollé provoqué par ces nouveaux changements: les précisions sur le nouveau fonctionnement du partage de compte ont en effet été retirées de la page du centre d’aide de Netflix peu après leur mise en ligne. Il était notamment question de ces quelques principes de base:

Les abonnés devront maintenant définir un lieu de connexion principal qui permettra alors à tous les résident du ménage d’utiliser la plateforme.

qui permettra alors à tous les résident du ménage d’utiliser la plateforme. Les usagers externes devront payer le fameux supplément pour avoir la possibilité d’utiliser la plateforme à la maison, mais uniquement via 1 écran .

. Les membres supplémentaires ne disposent que d’un seul profil , impossible d’en créer un autre.

, impossible d’en créer un autre. Pour éviter tout blocage, il faut se connecter et regarder Netflix sur l’application ou le site tout en étant connecté au réseau Wi-Fi du foyer au moins une fois tous les 31 jours.

Seuls les détenteurs d’un compte Standard (à 13,49€) ou d’un compte Premium (à 17,99€ par mois) auront la possibilité d’ajouter des comptes en extra.

auront la possibilité d’ajouter des comptes en extra. Seuls deux comptes supplémentaires maximum peuvent être ajoutés.

Big Brother is watching you

Mais comment Netflix compte-t-il contrôler les abonnements et éviter la fraude? Là encore, pas de réelle précision. Mais à en croire l’expérience des premiers utilisateurs vivant en Espagne, au Portugal, en Nouvelle-Zélande et au Canada, le géant du streaming se servira sûrement de l’adresse IP, du numéro d’identification de l’appareil et de l’activité du compte.

Un fonctionnement qui pourrait poser problème à celles et ceux qui souhaitent se connecter hors de leur foyer de référence. Netflix a néanmoins tenu à rappeler que ses clients pourront toujours accéder au service quand ils seront en déplacement. Comment? La communication reste très floue à ce sujet.

Si Netflix tâtonne encore quant aux futures règles de ces comptes extra, les contours devraient être sensiblement les mêmes, à peu de chose près. Une seule chose semble sûre: le partage de compte payant sera déployé massivement dès le printemps. Il faudra donc s’armer de patience pour découvrir les limites de ces futurs partages de compte…