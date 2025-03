Orange veut rendre possibles des opérations chirurgicales à distance via la 5G

L’opérateur télécom Orange prévoit de poursuivre le déploiement de la 5G dans les années à venir afin de permettre des opérations chirurgicales robotiques à distance. L’entreprise a lancé un projet pilote en ce sens, qui a été présenté à Louvain lundi, en collaboration avec Barco, le spécialiste de l’image basé à Courtrai.

Le SPF Economie avait lancé en 2022 un appel à projets autour de la technologie 5G. L’un de ceux qui ont été retenus est celui d’Orange et Barco, dont l’ambition est de permettre des opérations à distance grâce à une telle connexion mobile à très haut débit. L’administration fédérale a injecté environ 40% du montant total du projet.

Depuis plusieurs années, Barco développe le logiciel NexxisLive, qui crée une sorte de salle d’opération numérique: un médecin en dehors de l’hôpital peut ainsi suivre l’opération via le logiciel sur ses propres appareils. Jusqu’à présent, cela se faisait via une connexion réseau fixe, mais comme certains utilisateurs souhaitaient utiliser NexxisLive également sur leur tablette ou leur smartphone, les partenaires ont étudié la possibilité d’une connexion 5G.

Cette technologie n’est pas seulement plus rapide, plus stable et plus économe en énergie que la 4G mais elle offre également la possibilité de “découpage du réseau”: une partie de la connexion peut être réservée à un usage particulier, de sorte qu’elle ne peut jamais être surchargée et se couper. “C’est l’aspect le plus révolutionnaire de la 5G”, selon Stefaan Van Aken, 5G Customer Solution Architect chez Orange Belgique. “Lors de catastrophes comme au Pukkelpop en 2011 ou après les attentats de 2016, le réseau mobile avait été surchargé. Avec la 5G, une partie peut être allouée aux pompiers ou à la police, par exemple, afin qu’ils puissent communiquer à tout moment. Ou, dans le cas présent, il peut être alloué au chirurgien qui doit suivre une opération urgente à distance.”