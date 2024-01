Open AI recherche des investisseurs pour se lancer dans la production de puces

Sam Altman, cofondateur d’Open AI, société à l’origine de Chat GPT, est en discussion avec des investisseurs au Moyen-Orient et ailleurs dans l’optique de financer un réseau d’usines de fabrication de puces, selon des sources de l’agence de presse Bloomberg et du journal britannique Financial Times. M. Altman entend lever plusieurs milliards de dollars pour fabriquer ses propres puces destinées à l’intelligence artificielle (IA).

Selon ces sources, M. Altman se serait entretenu avec des investisseurs des Émirats arabes unis, dont le cheikh Tahnoun ben Zayed Al Nahyane, propriétaire de l’entreprise d’intelligence artificielle G42, basée à Abou Dhabi. M. Altman aurait également discuté avec le groupe de technologie japonais SoftBank.

En créant son propre réseau de confection de puces électroniques, M. Altman entend garantir la sécurité de l’approvisionnement en semi-conducteurs pour les technologies liées à l’IA et réduire la dépendance à l’égard l’entreprise américaine Nvidia.

L’homme d’affaires s’entretiendra également avec le groupe taïwanais TSMC concernant une éventuelle coopération dans la production de puces. TSMC est le principal fournisseur des puces de Nvidia. Les puces IA de l’entreprise américaine sont largement considérées comme les meilleures pour l’entraînement des grands modèles de langage comme celui utilisé par ChatGPT.

On ne sait pas encore si la chaine de fabrication de puces que M. Altman souhaite créer fera partie d’OpenAI ou si elle constituera une entité séparée. Le cas échéant, OpenAI devrait être le principal client de cette nouvelle entreprise.

Microsoft, l’un des plus importants actionnaires d’OpenAI aurait également montré son intérêt pour les projets de Sam Altman concernant les usines de puces électroniques.