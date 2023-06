On a testé: 3 smartphones pour des photos de vacances réussies

Plus besoin d’emporter votre appareil photo en vacances. Avec des capteurs d’une précision affolante et des puces dédiées au traitement d’image, les derniers smartphones exploitent des innovations de pointe pour se démarquer. Lesquels sont les plus à même de changer la donne cet été ?

La plupart des smartphones se ressemblent étrangement, et il est de plus en plus rare d’assister à des mouvements tectoniques sur ce marché. Premier poste d’innovation, le volet photo continue pourtant de concentrer l’attention des ingénieurs. La qualité des clichés et des vidéos demeure en effet l’un des points essentiels de différenciation entre les différents mobiles. Les marques n’hésitent plus à affubler leurs appareils de blocs proéminents, certes puissants, mais parfois disproportionnés par rapport aux dimensions du boîtier. Loin des effets d’annonces, nous avons testé 3 modèles qui vous permettront non seulement de gagner de nouvelles fonctionnalités, mais aussi d’obtenir les meilleurs résultats en photo et en vidéo.

Motorola Edge 40 Pro : le nouveau champion du rapport qualité-prix

Avec la série Edge, Motorola nous a habitués à des smartphones de haut niveau. Avec son design fin et résistant, sa vitesse d’exécution exceptionnelle et sa charge ultra-rapide de 125 W (6 minutes de charge pour toute la journée), l’Edge 40 Pro ne déroge pas à la règle. L’appareil est équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, de 12 Go RAM, d’un espace de stockage de 256 Go et d’un triple appareil photo haute résolution (un grand-angle et un ultra grand-angle de 50 Mpx, et un téléobjectif de 12 Mpx). Le capteur avant (60 Mpx) est doté du processeur cognitif de signal d’image Snapdragon, qui utilise une intelligence artificielle avancée pour diviser chaque scène en différents segments. Les éléments tels que le ciel, les bâtiments, les paysages et les tons chair sont ainsi optimisés de manière indépendante pour une plus grande précision des couleurs et une photo plus vraie que nature. En outre, il enregistre des vidéos de qualité cinéma 8K ou HDR10+ avec des couleurs riches et éclatantes. Motorola présente également des fonctions logicielles qui améliorent l’appareil photo de l’appareil, avec quatre modes d’enregistrement inclus, tels que la vision nocturne, la stabilisation Horizon Lock et le suivi de la mise au point automatique pour les vidéos. Si son zoom optique 2x est un peu en retrait, l’Edge 40 Pro permet d’obtenir des images très détaillées en basse lumière et en mode portrait. On aime aussi son écran pOLED FHD+, incurvé, sans bords et avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est d’ailleurs une des meilleures dalles que nous avons pu tester. En effet, à une très bonne luminosité s’ajoute un rendement de contraste supérieur à la moyenne avec un affichage du niveau de l’iPhone 14 Pro. Rapide, fiable et convaincant.

Prix : 899 euros.

Sony Xpe­ria 1 V : une masterclass de photographie

Devenu très discret sur le marché de la téléphonie, Sony continue de tisser des ponts entre ses appareils photo Alpha et sa gamme de smartphones Xperia. Le dernier-né, l’Xperia 1 V, profite de l’expertise de Sony pour délivrer des photos de nuit sans bruit numérique et des vidéos de qualité cinéma sans nécessité d’étalonner les couleurs. Au cœur du réacteur : un triple bloc photo qui comprend un objectif ultra-large de 16 mm (12 Mpx) et un télé­ob­jec­tif variable de 85-125 mm (une exception sur le marché), et surtout un tout nou­veau cap­teur principal, l’Exmor T de 52 Mpx (f1/1,9), 1,7 fois plus grand que ses prédécesseurs. Grâce au processeur BionZ, le même qui équipe le Sony Alpha 9, les trois objec­tifs gèrent 20 images par seconde en rafale et peuvent enre­gis­trer des vidéos 4K à 120 images par seconde. Beaucoup plus que ses prédécesseurs, l’Xperia 1 V fait la part belle au traitement amélioré par l’IA, tout en préservant la possibilité des réglages manuels. Ce qui ravira autant les photographes amateurs que les créateurs de contenu expérimentés. Embarquant un autofocus ultra rapide et la mise au point Eye AF (qui détecte et suit les yeux du sujet) en temps réel, il reprend également une fonction populaire de la série de caméras de Vlog de Sony pour basculer la mise au point sur le produit au lieu du visage du présentateur durant une prise de vue. Sous le capot, l’Xperia 1 V embarque ce qui se fait de mieux actuellement : la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une prise mini-jack 3,5 mm, un microphone supplémentaire pour les enregistrements vocaux et une gestion audio ultra-haute définition viennent compléter un arsenal de premier choix. Certes, l’Xperia 1 V est très onéreux, mais il offre un équipement qui n’est proposé par aucun autre smartphone premium sur le marché. Raffiné, à contre-courant et extrêmement abouti.

Prix : 1.399 euros.

Xiaomi 13 Ultra : une vitrine technologique sans compromis

Regroupant quatre objectifs dorsaux, dont un téléobjectif 3,2X, un super-téléobjectif 5X, un grand-angle et surtout un impressionnant capteur principal 50 mégapixels de 1 pouce, le Xiaomi 13 Ultra est le fruit de la nouvelle collaboration avec Leica, l’orfèvre allemand de la photo. Au-delà de ce partenariat de confiance (jadis associé à Huawei), nous avons été emballés lors de nos tests par le rendu des images, malgré une colorimétrie générale tirant vers les couleurs froides. Grâce à l’ouverture variable de l’objectif principal (f/1,9 à f/4), il est possible de modifier la profondeur de champ pour réaliser des portraits bénéficiant d’un joli flou d’arrière-plan, beaucoup plus naturel que celui produit de manière logicielle par les iPhone. Pour le reste, on retrouve des composants de pointe : un écran Oled à la luminosité record, la dernière puce de Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 2) associée à 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, une charge filaire à 90 W et une charge sans fil de 50W. Un modèle opulent pour un tarif considérable, mais capable de transformer l’utilisateur en véritable photographe de terrain.