Nouvelles mesures d’économies chez LN24: la chaîne d’information se sépare d’une petite quinzaine de personnes et va réduire drastiquement sa présence en ligne.

Lors d’une réunion en fin de semaine dernière, la direction de la chaîne d’information qui appartient depuis décembre 2021 au groupe IPM (La Libre, La Dernière Heure, Fun Radio, L’Avenir, Moustique, Paris Match) a annoncé à ses équipes l’arrêt quasi complet de ses activités en ligne. Conséquence directe, selon L’Echo, la chaîne se sépare d’une petite quinzaine de personnes (dont sept pigistes) qui travaillaient majoritairement pour ses activités sur internet.

Le site internet et le compte X (ex-Twitter) de la chaîne ne seront plus alimentés. En outre, l’émission « Le petit théâtre de Vrebos », qui avait débuté à la rentrée, ne sera pas reconduite au-delà de cette saison. Selon Le Soir, les pertes de LN24 se chiffreraient à 3,9 millions d’euros pour 2023 et le conseil d’administration de LN24 a mandaté Denis Pierrard, le directeur général de la chaîne, pour limiter les pertes à 2 millions d’euros en 2024.