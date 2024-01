Netflix adopte les codes de la télé après l’avoir disruptée

Netflix cartonne. Tant au niveau financier qu’en nombre d’abonnés. Et la plateforme continue de multiplier les initiatives pour rester en tête du secteur du streaming. À y regarder de près, on constate que la plateforme adopte de plus en plus les codes… des chaînes de télé !

Le géant mondial du streaming vidéo a le vent en poupe. Netflix boucle un excellent premier trimestre avec plus de 13 millions de nouveaux abonnés, le menant à un total de 260 millions d’utilisateurs à travers le monde. Tout en cartonnant au niveau de ses résultats financiers.

Il faut dire que Netflix multiplie les évolutions pour s’assurer de rester en tête du secteur très concurrentiel du streaming sur lequel lorgnent aussi, au niveau mondial, Amazon, Apple ou Disney et, au niveau « local », d’innombrables initiatives (Auvio en Belgique…).

Accepter la pub

L’un des gros changements opérés par la plateforme concerne mes abonnements Netflix qui, à l’inverse des télés linéaires, tenaient les annonceurs à l’écart, a fait évoluer son modèle en 2022 en lançant son premier abonnement avec pub. A un prix plus avantageux (6$), les abonnés ont accès au catalogue illimité de la plateforme, mais doivent, en contrepartie d’un prix attractif, accepter la pub. Netflix compensant la perte de revenus provenant des abonnés (prix moins cher) par de nouveaux revenus du côté des annonceurs. Et force est de constater que le prix attire : ils seraient aujourd’hui environ 23 millions à souscrire à cet abonnement « avec pub ». Soit pas loin de 10% de la base utilisateurs. En marge de cela, Netflix fait aussi le ménage dans ses offres d’abonnements poussant progressivement les prix vers le haut, tandis qu’en interdisant le partage de compte la plateforme a forcé pas mal de « fraudeurs » à passer à la caisse.

Résultat : la plateforme américaine a réalisé 8,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires pendant la saison des fêtes (+12,5% en un an). Et elle parie (pour le trimestre en cours) sur une croissance de 13%, soit plus de 9 milliards de dollars de revenus, et près de 2 milliards de bénéfice net.

Diffusion de sport en direct

De superbes chiffres qui sont aussi à lier avec les choix de contenus. On le sait, Netflix investit énormément pour produire et acheter des séries exclusives. La gestion des droits constitue, pour la plateforme, un point stratégique de premier ordre. Et l’on constate, depuis quelque temps, une nouvelle évolution surprenante. Alors qu’elle propose un catalogue de séries et de films à regarder à n’importe quel moment, il semble que la diffusion en direct devienne un axe prioritaire. Le géant américain s’empare désormais de droits d’événements sportifs. Pas plus tard qu’en début de semaine, Netflix annonçait débourser la coquette somme de 5 milliards de dollars pour diffuser en direct les matchs de catch pour les 10 prochaines années. Les droits acquis auprès de la WWE devraient permettre à Netflix de toucher un nouveau public « multigénérationnel », surtout aux Etats-Unis où la croissance du nombre d’abonnés n’est pas simple. Ce faisant, Netflix part massivement à l’assaut des événements sportifs, dans la foulée d’Amazon et d’Apple.

Amazon a pris de l’avance puisque, depuis quelques années, le géant de l’e-commerce s’est mis à acheter les droits de grands événements sportifs comme les matchs de la NFL, le foot américain, la Ligue des Champions en Allemagne et en Italie, ou encore Roland Garros en France.

Progressivement, Netflix semble donc prêt à faire de la diffusion en direct. Pour du sport d’abord. Et ensuite ?

Des choix pas totalement illogiques étant donné l’évolution du marché du streaming… mais qui témoignent d’une grande évolution pour la plateforme. Cette dernière se positionnait surtout comme une libraire de contenus accessibles à tout moment. Ce qui la différenciait des télévisions imposant une présence à un instant T devant l’écran. Après l’acceptation de la pub dans ses programmes (la base du modèle des télés linéaire), voici qu’elle passe au direct… De la à dire que le géant du streaming s’empare des codes et des techniques des acteurs qu’il a disruption…