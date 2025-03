Microsoft veut former 600.000 Belges à l’IA en trois ans

L’entreprise américaine Microsoft ambitionne de former 600.000 Belges à l’intelligence artificielle (IA) dans les trois années à venir, rapportent L’Echo et De Tijd mercredi, citant Marijke Schroos, à la tête de Microsoft Belux

Pour former autant de personne en si peu de temps, Microsoft compte avant tout sur un réseau de partenaires, dont BeCode, Howest, le MIC et des institutions publiques de formation.

Microsoft compte aussi sur ses employés pour répandre la bonne parole. Ces derniers seront encouragés à donner eux-mêmes des formations pour participer à l’effort collectif.

300.000 Wallons

Ce sont avant tout les chercheurs d’emploi via BeCode, les PME wallonnes via le MIC et les enseignants et étudiants via Howest qui sont visés. “Grâce au partenariat entre Microsoft et le MIC, notre objectif est de rendre 300.000 Wallons ‘bilingues en IA’ d’ici fin 2027, en mettant à leur disposition des formations en ligne gratuites via iattitude.be, afin de renforcer leur compétitivité et leur employabilité”, explique Aurélie Couvreur, la CEO du MIC.

Malgré sa taille, la Belgique est un marché clé en Europe pour le géant américain. Il l’a prouvé en investissant massivement dans trois centres de données, dont le premier sera inauguré à l’automne.

L’infrastructure étant presque prête, il faut maintenant cultiver la demande et faire en sorte qu’un maximum de personnes soient en capacité d’utiliser les outils d’IA développés par Microsoft, ou ses poulains comme OpenAI, afin d’utiliser la puissance de calcul et les capacités de stockage locales dont le déploiement représente environ un milliard d’euros.