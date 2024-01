Microsoft supprime 1.900 emplois dans sa division jeux vidéo

Le géant technologique américain Microsoft va licencier 1.900 personnes au sein de sa division jeux vidéo, qui comprend Xbox mais également Activision Blizzard, entreprise acquise l’année dernière pour 69 milliards de dollars.

Les réductions affecteront environ 8% des 22.000 collaborateurs du secteur des jeux chez Microsoft, selon le contenu d’un e-mail qu’a envoyé aux travailleurs Phil Spencer, le responsable des jeux au sein du géant technologique américain, et qu’a pu consulter l’agence de presse financière Bloomberg.

« Ensemble, nous avons défini les priorités, identifié les domaines de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés pour bénéficier des meilleures opportunités de croissance », a-t-il justifié. Sollicité par l’AFP pour confirmer ce chiffre de 1.900 suppressions, qui représente environ 9% des équipes dédiées à cette activité, Microsoft n’a pas donné suite dans l’immédiat.

Trois mois après l’acquisition d’Activision Blizzard

Ces réductions surviennent trois mois après que Microsoft a finalisé l’acquisition d’Activision Blizzard. Les choses sont d’ailleurs également sur le point de changer chez Blizzard Entertainment, la division d’Activision à l’origine du jeu World of Warcraft, entre autres.

Outre l’arrêt du développement d’un nouveau jeu de survie, le président Mike Ybarra et Allen Adham, cofondateur de Blizzard Entertainment, quittent également l’entreprise. Le départ du premier est surprenant, car il avait encore affirmé au mois de novembre, lors d’une conférence de presse, que quelqu’un devrait le « traîner hors de l’entreprise ».

Mike Ybarra a annoncé son départ dans un message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter). « Après avoir travaillé chez Microsoft pendant plus de 20 ans et avec l’acquisition d’Activision Blizzard derrière moi, il est temps pour moi de (re)devenir le plus grand fan de Blizzard depuis l’extérieur », a-t-il écrit. « C’est une journée incroyablement difficile », a écrit le dirigeant, indiquant que jeudi était son « dernier jour » au sein de l’entreprise, qui compte 22.000 personnes affectées aux jeux vidéo, consoles ou logiciels.

L’année dernière, une incertitude avait régné sur cet accord à 69 milliards de dollars entre Microsoft et Activision. Les deux partenaires avaient dû attendre plus de 20 mois avant de sceller officiellement leur union. L’autorité britannique de régulation des marchés, la CMA, s’était notamment montrée préoccupée puisque le géant technologique américain est aussi propriétaire de la société de jeux Xbox. Elle craignait que Microsoft n’empêche les concurrents de la console Xbox d’accéder aux nouveaux titres populaires d’Activision Blizzard. La CMA avait tout de même décidé d’approuver l’opération après avoir pris des engagements en octobre, levant ainsi le dernier obstacle au rachat.