La firme derrière Windows et Office 365 annonce l’intégration d’une intelligence artificielle (IA) qui permettra à la fois de communiquer avec son ordinateur et de lui demander de résumer des e-mails ou de créer des présentations ou des textes…

“Aujourd’hui marque la prochaine étape majeure dans l’évolution des interactions hommes-machines, une étape qui va fondamentalement changer notre façon de travailler.” Voilà un sacré teaser de Satya Nadella, le patron de Microsoft pour annoncer l’intégration de Copilot, un nouveau robot, dans ses applications de productivité telles que Word, PowerPoint, Outlook, etc.

A l’entendre, il s’agirait d’une avancée majeure. Et l’on n’a pas de peine à le croire à l’heure où l’intelligence artificielle générative est sur toutes les lèvres. Microsoft 365 Copilot permettra aux utilisateurs d’interagir avec leur ordinateur en utilisant le langage naturel pour lui demander d’aller chercher des informations dans leurs documents, leurs e-mails et même dans des réunions Teams, et de les traiter.

Si Copilot est en test auprès d’une série de grandes entreprises américaines, il n’est pas encore disponible pour les autres entreprises, ni pour le grand public.

Et les promesses de Microsoft sont grandes. Copilot pourra en effet créer facilement la première trame d’un document Word, ou d’une présentation PowerPoint à partir d’un document existant. Il pourra aussi “résumer de longs échanges d’e-mails ou rédiger des suggestions de réponses dans Outlook, synthétiser en temps réel les principaux points et actions à prendre d’une réunion Teams ou encore automatiser des tâches”, indique la firme de Redmond qui mise largement sur l’IA pour se différencier des autres géants de la tech.

Microsoft a déjà investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, la start-up derrière ChatGPT, et a annoncé récemment le déploiement de l’IA dans son moteur de recherche Bing et dans son outil de communication d’entreprise Teams.

Mais l'annonce ne tombe probablement pas au hasard: Google, le rival de Microsoft, a lui aussi dévoilé son intention de mettre des outils d'IA à disposition pour créer des présentations, prendre des notes lors de réunions et rédiger des courriels, par exemple.

Depuis le mois de novembre et le lancement de ChatGPT, ce robot capable d’écrire des textes et de répondre aux utilisateurs de manière particulièrement surprenante, c’est la course sur le thème de l’intelligence artificielle. D’abord parce qu’il semble désormais évident qu’elle offrira un avantage compétitif majeur aux acteurs qui la domineront et sauront le mieux en tirer profit dans les années à venir: plus aucun produit tech de Google, Microsoft ou Apple ne pourra s’en passer. Ensuite parce que la thématique demeure l’une de celles qui intéressent, voire excitent, les investisseurs. Communiquer ses intentions sur ce créneau permet à Microsoft et consort de maintenir leur cours de Bourse…