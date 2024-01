Microsoft démocratise Copilot, son assistant doté d’IA

Microsoft met son assistant Copilot, doté d’intelligence artificielle (IA), à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs en lançant notamment une application mobile gratuite pour Android et iOS.

Copilot est le robot conversationnel et l’assistant d’IA générative du géant technologique, qui peut être utilisé pour créer du contenu et aider les utilisateurs dans leurs tâches. Lancé l’année dernière et initialement réservé aux clients de Microsoft 365 Enterprise pour les structures d’une certaine taille, Copilot est désormais à la disposition de tous les utilisateurs de Microsoft 365, a annoncé mardi Microsoft.

Power users

L’entreprise américaine va en outre introduire un nouvel abonnement pour les « power users », qui comprendra une gamme plus large d’outils d’IA. Le géant technologique va en outre déployer des Copilot GPT, des versions plus petites du robot conversationnel que les utilisateurs peuvent personnaliser pour se concentrer sur un seul sujet d’intérêt, par exemple les voyages ou la cuisine. « Avec les annonces d’aujourd’hui, nous continuons à proposer Copilot à un plus grand nombre de clients avec plus d’options qui leur conviennent », a commenté Yusuf Mehdi, directeur du marketing pour les consommateurs chez Microsoft.

Une nouvelle touche sur le clavier

Au début du mois, l’entreprise avait annoncé qu’elle allait modifier la configuration de ses claviers Windows pour la première fois depuis près de 30 ans en introduisant une touche Copilot dédiée – qui lancerait l’assistant dès qu’elle est pressée – et qui apparaîtra sur les nouveaux appareils Windows 11 dans le courant de l’année.