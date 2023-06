Mauvaise réputation sur le net: Google peut réagir vite… s’il le veut

En 2018, un baptême organisé par le cercle étudiant gantois Reuzegom avait provoqué la mort d’un étudiant. Une vidéo mettant en cause certains des auteurs a rapidement été ôtée.

Les sanctions infligées par le tribunal dans l’affaire Reuzegom aux auteurs de ce bizutage qui a mal tourné paraissant aux yeux de certains trop légères, une vague d’indignation traverse actuellement la Flandre.

Elle s’est exprimée, entre autres, par la mise en ligne d’une vidéo révélant le nom de plusieurs jeunes faisant partie du cercle étudiant ou encore par une avalanche de recensions critiques concernant un restaurant tenu par les parents d’un ancien membre dudit cercle. Résultat: l’établissement a vu son rating sur Google en pâtir. Tout a été rapidement retiré.

« Google a sans doute réagi vite en raison de l’importance sociale de la question », commente Pieter Pauwels, avocat auprès de Wanted Law à Saint-Nicolas. « Nous rencontrons régulièrement, poursuit-il, des entrepreneurs qui aimeraient voir disparaître de la toile des appréciations négatives les concernant mais pour les recensions moins médiatiques, les choses sont nettement plus compliquées et la plupart des plaintes introduites via les procédures internes restent sans effet ».