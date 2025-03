L’industrie musicale en Belgique en 2024 est en croissance

L’industrie musicale belge a engrangé en 2024 un chiffre d’affaires total de plus de 116 millions d’euros, soit une croissance de 10,52% par rapport à l’année précédente, indique dimanche la Belgian Recorded Music Association (BRMA), qui représente les producteurs et distributeurs de musique en Belgique

Elle précise que les chiffres de 2023 ont été révisés, entraînant une baisse de la taille totale du marché physique et numérique de 118 millions d’euros à 105 millions d’euros.

La part de marché du numérique a augmenté pour atteindre 88% des ventes de musique totales concernant des supports numériques (streaming et téléchargement). Son chiffre d’affaires s’élève à 102,21 millions d’euros, une hausse de 14,55% par rapport à 2023.

Le streaming à lui seul a franchi la barre des 100 millions d’euros, soit une augmentation de 15,6% par rapport à l’année précédente.

“Ce succès peut être largement attribué à la popularité croissante des plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, YouTube et services similaires”, avance le président de la BRMA, Patrick Guns. “Cette croissance continue démontre également comment le streaming agit comme un puissant moteur pour l’industrie musicale contemporaine et confirme que toute la musique est désormais plus accessible que jamais pour tous”.

Le marché physique, quant à lui, a diminué. En 2024, les ventes physiques s’élevaient à 13,83 millions d’euros, ce qui représente environ 12% du chiffre d’affaires total du marché. Le vinyle, qui était en progression ces dernières années, stagne et connaît même une baisse par rapport à 2023. La vente totale de vinyles s’élevait à 9,25 millions d’euros, soit une légère baisse par rapport aux 9,9 millions d’euros en 2023.