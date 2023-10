Licenciements et abonnement payant pour Facebook et Instagram : « l’année de l’efficacité » n’est pas encore finie pour Meta

Meta va couper dans les effectifs du domaine du métavers. Le développement de cet univers numérique est synonyme de pertes importantes depuis le début. Des formules payantes pour Instagram et Facebook, sans pub, devraient aussi voir le jour bientôt.

Comme voeux pour 2023, Meta s’est promis ce que le CEO Mark Zuckerberg a appelé « l’année de l’efficacité ». Après des années covid où les chiffres ont été décuplés, les choses ont changé en 2022. Et Meta, ne s’attendant pas à ce tassement, s’est retrouvé avec trop de coûts et a voulu rationaliser les choses. En novembre, 11.000 personnes ont ainsi dû prendre la porte. En mars de cette année, 10.000 autres ont suivi.

Mais ces licenciements ne semblent pas encore être terminés. Un des trous noirs dans les chiffres de Meta est le développement du métavers. C’est en octobre 2021 que l’ancien groupe Facebook a commencé à s’y consacrer pleinement, changeant même de nom. Des dizaines de milliards de dollars de pertes alors que le groupe connaissait une année (2022) difficile : les actionnaires ont fortement reproché ce choix à Zuckerberg. Surtout qu’il n’y avait aucune perspective de revenus avant des années.

Licenciements dans le domaine du métavers

C’est donc là, dans le domaine appelé Reality Labs, que de nouveaux licenciements vont avoir lieu. Et plus précisément dans le Facebook Agile Silicon Team, l’équipe responsable du développement des puces pour les casques de réalité virtuelle et augmentée. Elle compte 600 personnes, mais on ignore encore combien de travailleurs seront remerciés. Ils ont en tout cas reçu un message interne à ce sujet ce mardi, indiquant que la confirmation officielle suivrait ce mercredi. C’est ce que deux employés glissent à Reuters.

Mais la coupe dans les effectifs pourrait être sévère. Meta voulait gagner une longueur d’avance sur les concurrents en développant ses propres puces pour la réalité virtuelle et augmentée. Cela semble cependant plus facile à dire qu’à faire et Meta a fait appel à Qualcomm pour développer des puces.

Plus généralement, depuis le lancement de ChatGPT, Meta semble d’ailleurs plutôt réduire la voilure sur le métavers et mise beaucoup sur l’intelligence artificielle.

Abonnements Instagram et Facebook payants

À côté des réductions des coûts, Meta vise aussi une augmentation des recettes. Aujourd’hui, elles sont quasi exclusivement assurées par la publicité. Mais une formule payante d’Instagram et de Facebook est sur la table depuis des mois. On en sait plus maintenant.

Meta, en partie aussi pour se conformer à la législation européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée, va lancer des abonnements payants sans publicité. Sur ordinateur, le prix devrait être de 10 euros par mois par réseau, et de 13 euros sur les applications. Pour un compte supplémentaire, il faudrait débourser 6 euros de plus. C’est ce qu’indiquent des sources proches du dossier au Wall Street Journal.

Reste à voir si la formule prendra. La version gratuite sera toujours disponible. Mais ceux qui veulent éviter d’être ciblés par des publicités au vu de leurs données personnelles devront obligatoirement passer à la caisse. Meta a jusqu’en mars pour se conformer aux nouvelles règles européennes, la formule payante pourrait donc voir le jour d’ici-là.

Par ailleurs, Meta parlait aussi de lancer une version payante pour les personnes « vérifiées », à l’image de Twitter.