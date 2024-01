L’IA, un risque ou une opportunité? Un débat au Parlement de la FWB ce lundi

Plus d’une centaine de membres de parlements des États membres de l’UE, du Parlement européen, mais aussi d’États candidats et observateurs sont attendus lundi dans l’hémicycle du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Bruxelles, pour débattre, avec des experts et des responsables de terrain, des opportunités et des risques posés par l’intelligence artificielle.

Organisée à l’initiative des parlements wallon, bruxellois et de la FWB, cette conférence abordera plus spécifiquement les enjeux pour l’industrie créative et culturelle, mais aussi l’éducation, la santé ou encore la gouvernance publique, selon un communiqué diffusé vendredi par le Parlement de la FWB.

Les débats porteront entre autres sur les implications économiques, sociales et éthiques de l’utilisation de l’IA, mais aussi sur la manière d’intégrer cette technologie dans la société pour le plus grand bénéfice de tous, de manière sûre, transparente et respectueuse des droits fondamentaux.

Organisée de 9h00 à 16h00, cette conférence, qui s’inscrit dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l’UE, pourra être suivie en direct ou différé sur la page YouTube du Parlement de la FWB.