L’IA à la rescousse des bonnes manières: plus de 2 millions de joueurs de Call of Duty sanctionnés pour des insultes

Agonir d’injures son adversaire quand on joue en ligne pourrait bientôt coûter cher. Deux millions de joueurs du jeu Call of Duty ont déjà été sanctionnés. Et le jeu GTA devrait bientôt suivre le mouvement.

Activision utilise l’outil d’intelligence artificielle Toxmod de Modulate pour détecter et punir les joueurs qui injurient d’autres joueurs, par exemple. L’outil a été introduit progressivement dans les jeux Call of Duty (Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Warzone).

Soit des jeux de guerre où l’on voit l’action via les yeux de son personnage. Ces jeux se jouent aussi bien seul qu’en réseau. Ils permettent de communiquer avec ses équipiers, mais aussi ses adversaires. Une discussion qui, une fois que les esprits s’échauffent, peut rapidement déraper. Call of Duty a même la triste réputation d’accueillir l’une des communautés les plus toxiques du genre.

Toxmod vous surveille

Des échanges désagréables que traque aujourd’hui Toxmod. Cette IA scanne les chats vocaux à la recherche de violations du code de conduite du jeu et marque les joueurs les plus toxiques. Ces joueurs peuvent ensuite être sanctionnés par des modérateurs. Plus de 2 millions de joueurs en ont déjà fait les frais. Les sanctions vont d’une interdiction de parler à d’autres joueurs et de leur envoyer des messages à une éviction définitive du jeu en cas de violation grave et répétée. Une approche stricte qui porte ses fruits. « Le nombre de joueurs de Call of Duty exposés à des cas graves de chat vocal perturbateur depuis le lancement de Modern Warfare 3 a diminué de 50 % », précise Activision.

GTA, même combat

Rockstar Games, l’éditeur des célèbres jeux GTA, teste également cette nouvelle technique de modération. Elle est même déjà disponible dans le jeu en ligne « GTA Online ». L’éditeur va lui aussi, et dès cette année, se montrer plus strict quant au comportement des joueurs et instaurer des sanctions.

Qu’en est-il de la protection de la vie privée ?

En cas d’exclusion, pas question de se plaindre quant à une éventuelle atteinte à la vie privée… Les deux entreprises ne font là qu’appliquer le règlement et leur charte sur la protection de la vie privée. Deux choses que l’on doit signer avant de pouvoir jouer et qui stipulent qu’elles utilisent également des technologies pour éviter les « mauvais comportements » et offrir une expérience de jeu équitable à tous les joueurs. Il y est aussi précisé que les éditeurs recueillent des informations personnelles auprès des joueurs – et ce compris des messages vocaux – et qu’il est possible que ces informations soient partagées avec des tiers.