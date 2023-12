Les réseaux de télécommunications émettent moins de CO2

Entre 2018 et 2022, la consommation d’énergie des réseaux de télécommunications et les émissions de CO2 ont baissé respectivement de 9% et 19%, indique l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) dans un rapport sur la durabilité dans les réseaux de télécommunications.

La consommation d’énergie des opérateurs de télécommunications a diminué de 9% au cours de la période considérée. La part du secteur des télécommunications dans la consommation énergétique totale (électricité, pétrole, gaz…) en Belgique s’élève d’ailleurs à moins de 0,2%. En outre, 77% de l’électricité consommée par les opérateurs provient de sources renouvelables, explique l’IBPT.

Entre 2018 et 2022, les émissions de CO2 de ces opérateurs ont baissé de 19%. « Une grande partie des émissions est compensée par l’achat de droits d’émission. Les opérateurs souhaitent tous tendre vers le ‘zéro net’, c’est-à-dire réduire autant que possible les émissions de CO2 et ne compenser que l’excédent (le plus faible possible) par des droits d’émission », détaille l’IBPT.

Enfin, la quantité de déchets (câbles, antennes, serveurs etc) a reculé de 48%. 16% de ces déchets n’ont pas été recyclés ou réutilisés.