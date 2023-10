Les offres d’emploi mentionnant le terme « IA » ont plus que doublé en deux ans

L’intelligence artificielle (IA) continue à faire son chemin dans le monde du travail. Les offres d’emplois demandant directement des compétences en la matière augmentent fortement.

Avec l’émergence de l’intelligence artificielle, des nouveaux métiers apparaissent. À l’image du prompteur : quelqu’un qui est spécialisé dans les requêtes à envoyer aux bots, afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

Ainsi, l’IA se retrouve de plus en plus dans les intitulés des offres d’emploi. En deux ans (de juillet 2021 à juillet 2023), les offres contenant le mot « IA » ou « IA générative » ont plus que doublé à échelle mondiale, montre une étude de LinkedIn, consultée par CNBC. Dans nos pays voisins, elles augmentent encore plus : fois 2,6 en Allemagne et fois 2,8 en France.

Augmentation dans de nombreux secteurs

La demande de personnes s’y connaissant en IA ne se fait pas que dans le développement pur et dur de cette technologie. « Nous constatons que la demande de compétences en IA apparaît de plus en plus dans un large éventail de secteurs d’activité et de zones géographiques », explique Olivier Sabella, vice-président de LinkedIn Talent Solutions.

« Ces offres d’emploi vont de postes où les professionnels travailleront directement au développement de l’IA, comme celui d’ingénieur en IA, à des offres d’emploi où l’IA est mentionnée comme une compétence requise – par exemple un gestionnaire de produit numérique ou un consultant en cybersécurité », détaille-t-il.

D’autres secteurs encore s’intéressent de plus en plus à l’IA, comme la publicité ou la création artistique, comme le cinéma (ce qui a suscité une importante grève des scénaristes à Hollywood), peut-on ajouter.

De l’autre côté de la table, les candidats sont d’ailleurs plutôt intéressés par ces offres. « Les offres d’emploi sur LinkedIn qui mentionnent l’intelligence artificielle ou l’IA générative ont connu une croissance des candidatures de 17% plus importante au cours des deux dernières années que les offres d’emploi ne comportant pas de telles mentions », peut-on lire dans le rapport.

Changement de paradigme

Voilà des signes que l’IA prend de plus en plus de place et d’importance dans la vie professionnelle. C’est une tendance qui devrait continuer sur la même trajectoire. Dans les universités, les étudiants apprennent désormais à utiliser l’IA, pour toute une série de tâches.

L’IA est de plus en plus utilisée dans la vie de tous les jours et pourrait petit à petit devenir une compétence implicite. C’est-à-dire que les entreprises s’attendent automatiquement à ce que les candidats sachent utiliser les outils d’IA, sans que cela soit mentionné dans les offres d’emploi, comme c’est le cas avec d’autres outils numériques déjà aujourd’hui.

Mais à plus long terme, l’impact n’est pas encore clair aujourd’hui. Certains économistes imaginent une grande suppression d’emplois et de métiers. D’autres pensent que c’est un jeu à sommes égales : autant d’emplois seront créés que d’emplois seront supprimés, comme cela a été le cas avec internet. D’autres encore estiment qu’une réduction du temps de travail sera possibles grâce à la machine, sans réduction du salaire.