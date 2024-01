Les influenceurs devront payer les amendes reçues lorsque leur adresse n’était pas publiée

Malgré la suppression de l’obligation, ce n’est pas une amnistie. Les influenceurs devront payer les amendes déjà reçues.

Le SPF Économie imposait encore récemment aux influenceurs de mentionner leur adresse professionnelle, qui est souvent aussi leur adresse personnelle, pour protéger les consommateurs contre les contenus sponsorisés. Ceux qui refusaient, notamment pour des raisons de confidentialité, risquaient une amende pouvant grimper jusqu’à 80.000 euros. Si les influenceurs peuvent désormais répertorier les coordonnées de leur entreprise sur leur site internet, dont l’URL est mentionnée sur leurs réseaux sociaux, ils devront tout de même payer les amendes infligées, a indiqué mardi soir le Service public fédéral (SPF) Économie.

Des violations des règles en matière de publicité

En vertu de la législation, les données des entreprises doivent être « facilement, directement et en permanence disponibles », a rappelé le SPF. « Nous avons interrogé la Commission européenne sur ce qui est considéré comme facilement, directement et en permanence disponible et si cela peut être respecté en utilisant un site internet », a rapporté un porte-parole du service. La Commission européenne a répondu que cela devait être examiné au cas par cas, mais qu’un site pouvait être une alternative dans la mesure où, d’une part, il est facilement trouvable sur le réseau social et où, d’autre part, les informations de l’entreprise sur ce site sont facilement accessibles, par exemple dans une section « contact ». Selon le SPF, les procès-verbaux qui ont fait l’objet d’un suivi jusqu’à présent concernaient tous des violations des règles en matière de publicité, combinées ou non à l’absence de données sur l’entreprise. « Le fait que les influenceurs puissent désormais également utiliser un site internet qu’ils mentionnent ensuite sur leurs réseaux sociaux ne change rien aux amendes déjà infligées », a conclu le porte-parole.