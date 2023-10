Les contenus de M6 resteront sur les chaines télé et radio de RTL Belgium

RTL Belgium et le groupe français M6 ont annoncé lundi par voie de communiqué le renouvellement de leur partenariat stratégique sur la diffusion des contenus du groupe M6 sur les médias de RTL, un an et demi après la vente de la structure belge du groupe RTL au duo DPG Media-Rossel.

Des rumeurs dans le quotidien L’Écho faisaient état en mai dernier des envies de la chaîne de télévision française M6 d’investir le marché publicitaire belge et d’être distribué à terme sur le réseau télévisé outre-Quiévrain. Cette possibilité aurait été envisagée dans l’optique de la fin prochaine du contrat de partenariat noué depuis quinze ans entre RTL Belgium et M6, lorsque les deux médias faisaient partie du même groupe, RTL.

Programmes TV et radio

Mais cela ne s’est visiblement pas concrétisé et M6 ne viendra pas en Belgique en tant que chaîne à part entière, du moins pas pour l’instant.

RTL Belgium et M6 ont finalement annoncé lundi que leur partenariat autour de la diffusion de contenus de la chaîne française sur les chaînes belges du groupe DPG-Rossel est renouvelé pour une période non communiquée. Cet accord permet à RTL Belgium de diffuser les programmes télévisés, comme « Top Chef », de son homologue française sur ses chaînes en continu ainsi que sur sa plateforme de streaming RTL Play. Les programmes de la radio française RTL, comme les « Grosses têtes », également propriété de M6, sont aussi concernés par cet accord et pourront toujours être diffusés sur bel RTL. Le média belge, actuellement en mauvaise posture, devrait se trouver renforcé avec cet accord.

« Je suis très heureux d’avoir pu renforcer notre offre de diffusion avec le groupe M6 dont les programmes sont parmi les préférés en Belgique francophone et qui sont très complémentaires avec notre offre de productions locales que nous continuerons d’enrichir », a réagi le PDG de RTL Belgium, Guillaume Collard.

Le groupe de médias belge a par ailleurs annoncé vendredi un nouvel accord avec le groupe français TF1 concernant la commercialisation d’espaces publicitaires en Belgique pour les chaînes TF1 et TMC et la plateforme de streaming MyTF1.